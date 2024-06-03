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「青職斜槓商店試營運」 台北市青年局成立首日力推親子體驗

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導
照片取自臺北市政府
照片取自臺北市政府

北市政府青年局正式成立首日，推出「青職斜槓商店試營運」，在北市青年局大樓提供展示空間，為斜槓青年打造手作商品或服務的「實證場域」。試營運先邀請5組青年團隊向蔣萬安市長、殷瑋局長及在場貴賓介紹斜槓品牌理念及所關注的議題。

北市青年局長殷瑋表示，臺北市是一座多元的城市，有非常多充滿想像力與創造力的「city makers」，多重身分、跨領域斜槓及多元技能發展，已成職涯新趨勢。為支持青年多元職涯發展，鼓勵青年持續以斜槓身分關注城市議題並展開行動，青年局推出「青年斜槓商店實驗計畫」。青職斜槓商店試營運期間，也就是在6月1日到6月30日之間的假日，將以木作攤車及綠色手作活動為主題，結合青年局場館的假日親子人潮，讓青年提倡的城市議題及所經營的品牌，獲得曝光機會，也透過斜槓青年的行動推展，多元職能發展進行培力。

北市青年局指出，6月週末期間青職斜槓商店試營運持續推出「植物蝶谷巴特」（6/15，下午2點）、「植物拓印」（6/22，下午2點）、「漂浮水草瓶」（6/29，下午2點）3場手作體驗活動，地點都在青年局大樓（臺北市中正區仁愛路一段17號）的二樓，由各有所長的斜槓青年帶領大家認識生活周遭的植物以及迷你水中世界。

聚傳媒

北市 斜槓 殷瑋 職涯發展 蔣萬安 青年

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