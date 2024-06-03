北市青年局做什麼？議員：先解國內問題...殷瑋：鼓勵接軌國際

北市青年局6月1日掛牌成立，青年局今至議會民政委員會工作報告，並強調致力發展海外青年交流、幫助青年創業、公民參與等。但議員認為，青年局設立應先著重國內業務，解決國內青年面臨問題，再放眼海外青年交流。青年局長殷瑋表示，包含相關補助、政策，除了拓展國際交流外，也會從國際的視野，來推動國內青年生涯發展與公共參與。

議員林杏兒表示，青年局成立的第一年應該先讓國內青年了解，從學校到職涯青年局能幫助他們什麼，過去市府成立青年局是以「國際」、「海外」為主軸，她也認同未來應該要做，幫助有意願前往海外發展青年到國際上拓展視野，但目前台灣大多數青年還是會以國內找工作為主，應先穩定、了解青年在面對國內問題包含薪資、房價、職場困難等。

議員王閔生說，成立青年局初衷是要對青年更上一層樓，未來包含職涯或生涯活動應主動參與協助各局處，教育局7月將舉辦青年參訪新加坡活動，高中階段辦國際交流對青年未來職涯甚至生涯有重大影響，活動族群與青年局服務族群有重疊，應該跨局處相互合作，青年局能做的應主動協助。

殷瑋表示，銜接順利運作上軌道後，也會向青年宣傳，例如創業部分也有和產發局明確分工。新加坡參訪移交給教育局，主要因為這是課內對課內出訪，自然由教育局來主辦；海外其他青年城市交流，青年局也會辦，其他局處若有需要，也都會跨局處合作。

殷瑋補充，台北是台灣的對外門戶、首善之都，讓年輕人站上國際舞台，並將國際的視野、動能與資源帶到台北來，是未來發展關鍵一步，青年局設立「國際發展科」，不只從國內的角度，還從國際的視野，來推動青年的生涯發展與公共參與。

殷瑋強調，不管在地國際化、哈佛大學等世界名校學生來台實習並與台灣年輕人互動、推動青年赴海外實習、青年參與國際競賽及展演等專案補助等，各種鼓勵年輕人與國際接軌，並回饋到個人職涯與公民社會，都是接下來青年局施政方向。