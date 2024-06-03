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新北加碼社會福利 侯友宜承諾多項措施放寬

中央社／ 新北3日電
新北市長侯友宜今天在議會承諾，大腸癌篩檢年齡下降到45歲，補助婦女AMH檢查以鼓勵適齡懷孕，還同意取消好孕專車年所得總額的申請限制，原住民55歲可領重陽敬老金。 聯合報系資料照
新北市長侯友宜今天在議會承諾，大腸癌篩檢年齡下降到45歲，補助婦女AMH檢查以鼓勵適齡懷孕，還同意取消好孕專車年所得總額的申請限制，原住民55歲可領重陽敬老金。 聯合報系資料照

新北市長侯友宜今天在議會承諾，大腸癌篩檢年齡下降到45歲，補助婦女AMH檢查以鼓勵適齡懷孕，還同意取消好孕專車年所得總額的申請限制，原住民55歲可領重陽敬老金。

新北市議會今天進行市政總質詢，國民黨團進行聯合質詢時，侯友宜對於多項社會福利措施都承諾放寬。

其中，議員洪佳君質疑大腸癌每年有5000人死亡，發生率最多是在50歲以後，可是國民健康署卻針對50歲以後才補助檢查，但可能為時已晚，在及早發現治癒率達90%下，黨團要求篩檢補助年齡應降低。

衛生局長陳潤秋表示，大腸癌確實有年輕化趨勢，糞便潛血篩檢可以降低大腸癌發生率及死亡率，因此，有專家建議篩檢年齡應降到45歲。

侯友宜答詢表示，他樂於支持降低疾病預防年齡，因此，市府為45歲到49歲市民，也提供1次免費篩檢。

議員戴湘儀則為身處工作壓力大的職業婦女請命，希望能給了凍卵補助。陳潤秋表示，女性應在適齡生育最好，在凍卵費用大且取卵率很低的情形下，目前研議提供AMH「抗穆勒氏管荷爾蒙」檢查補助，讓婚後孕前的婦女及早知道自己的卵子狀況及安排懷孕。

侯友宜表示，市府支持推動AMH檢查，將提供婦女每人新台幣800元的檢查補助，但針對罹癌等有醫療有需求者，市府將會補助凍卵費用3萬元。

至於議員江怡臻要求好孕專車資格應放寬。侯友宜也承 諾婦女與配偶最近1年綜合所得稅總額未達150萬元資格限制，將於明年取消，也就是所有懷孕婦女都可以適用好孕專車申請資格。預估將增加2000萬至3000萬元預算。

原住民議員楊春妹也要求重陽敬老禮金領取年齡資格下修一事，侯友宜答詢表示，原住民族明年將下修敬老金領取年齡資格到55歲。

侯友宜

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