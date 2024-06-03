快訊

中職／桃猿宋嘉翔亂入啦啦隊一粒直播 網驚：姊夫沒穿褲子？

意在言外！台中目標60處…第44處公托開幕 盧秀燕點名江啟臣「接棒」

一片紅通通！黃仁勳點名43檔台廠盟軍 一表看「哪3檔」心酸下跌

聽新聞
test
0:00 / 0:00

剴剴案兒盟處理挨批...議員籲市府終止合作 社會局：評分納不當情事

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
1歲男童剴剴不幸遭保母受虐致死，震驚各界，而主責此案收出養業務兒福難辭其咎，議員認為，兒福內部以及處理事件皆有漏洞，要求市府終止與兒盟相關合作。圖／聯合報系資料照
1歲男童剴剴不幸遭保母受虐致死，震驚各界，而主責此案收出養業務兒福難辭其咎，議員認為，兒福內部以及處理事件皆有漏洞，要求市府終止與兒盟相關合作。圖／聯合報系資料照

1歲男童剴剴不幸遭保母受虐致死，震驚各界，而主責此案收出養業務兒福難辭其咎，議員認為，兒福內部以及處理事件皆有漏洞，無論態度作為不符多數民眾期待，猶如「社福版台智光」，提案市府應終止對兒盟任何補助和標案委辦。社會局表示，會針對委託兒盟營運場館查核，未來招標時也會針對投標者有無不當情事做評分，供評委參考。

林延鳳說，兒福聯盟在市府有很多委託及補助案，但「剴剴案」發生後卻發現兒盟的態度及作為，無法符合多數社會大眾期待，除了服務品質有重大瑕疵，卻仰賴其政治影響力，塑造與事實不符良好形象。

林延鳳表示，根據她了解面對等待收出養孩童，兒盟明明有實力去建制中繼中心，卻選擇仰賴保母來做，卻選擇不作為。市府應展現態度，與兒福解約，就算沒有解約，也要列入投標黑名單，針對是否曾發生社會關注重大失職案件列入扣分。

社會局長姚淑文表示，兒福聯盟在社會局的委託案和補助案一年約3000多萬，包含2個親子館委託營運以及幾個相關補助款，從「採購法」來看目前尚未達到具體可解約條件，已經請專業財務、法務人士針對業務狀況、金錢流向查核，若有發現缺失會要求限期改善。

姚也提到，剴剴案也針對現行收出養機制檢討，包含未來新的收出養案件將採機構安置，發生兒虐較高風險的場域則為全日托，除保母訪視4次改為6次外，也會建立和家長的溝通平台。

保母 兒福聯盟 收出養

延伸閱讀

北市11局處首長憂受中共軍演波及 蔣萬安：影響很全面

防剴剴案惡保母虐童 北市實地訪視將再加「視訊」為輔

保母訪視員訪視次數增 北市議員指人力恐不足

剴剴案後「低薪訪視員」工作大增 北市藍綠白議員請命加薪

相關新聞

剴剴案兒盟處理挨批...議員籲市府終止合作 社會局：評分納不當情事

1歲男童剴剴不幸遭保母受虐致死，震驚各界，而主責此案收出養業務兒福難辭其咎，議員認為，兒福內部以及處理事件皆有漏洞，無論...

獨／議長出手！大巨蛋演唱會死結 6月將邀各黨尋解禁方向

大巨蛋何時能辦演唱會，北市副市長李四川日前坦言，大巨蛋使用執照註記第29點「死結」綁死，至今無解。北市議長戴錫欽將出手，...

議會專案調查京華城 游淑慧： 柯文哲替業者量身打造 多次催促辦理

北市議會「京華城容積違失案專案調查小組」今7度開會，發現前市長柯文哲多次要求「盡速辦理」、指定副市長彭振聲擔任PM，於2...

新北市長接班人條件 侯友宜：被市民肯定才是最好人選

新北市長侯友宜去年請假113天參選總統後，今天上午前往新北市議會接受議員的總質詢。侯友宜在被問到「接班人」的條件一事表示...

寶可夢機台夯 不同娃娃機沒學校50米外限制、家長憂沈迷

寶可夢遊戲機台最近引發一陣旋風，經濟部評鑑「非屬電子遊戲機」，不受距離學校50公尺以上限制。雙北都各有上百台機台，學童放...

玩寶可夢機台 學童花光零用錢

寶可夢遊戲機台人氣不墜，經濟部認定非屬電子遊戲機，不受距離學校50公尺以上限制。雙北各有上百部機台，學童放學就排隊搶玩，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。