剴剴案兒盟處理挨批...議員籲市府終止合作 社會局：評分納不當情事

1歲男童剴剴不幸遭保母受虐致死，震驚各界，而主責此案收出養業務兒福難辭其咎，議員認為，兒福內部以及處理事件皆有漏洞，無論態度作為不符多數民眾期待，猶如「社福版台智光」，提案市府應終止對兒盟任何補助和標案委辦。社會局表示，會針對委託兒盟營運場館查核，未來招標時也會針對投標者有無不當情事做評分，供評委參考。

林延鳳說，兒福聯盟在市府有很多委託及補助案，但「剴剴案」發生後卻發現兒盟的態度及作為，無法符合多數社會大眾期待，除了服務品質有重大瑕疵，卻仰賴其政治影響力，塑造與事實不符良好形象。

林延鳳表示，根據她了解面對等待收出養孩童，兒盟明明有實力去建制中繼中心，卻選擇仰賴保母來做，卻選擇不作為。市府應展現態度，與兒福解約，就算沒有解約，也要列入投標黑名單，針對是否曾發生社會關注重大失職案件列入扣分。

社會局長姚淑文表示，兒福聯盟在社會局的委託案和補助案一年約3000多萬，包含2個親子館委託營運以及幾個相關補助款，從「採購法」來看目前尚未達到具體可解約條件，已經請專業財務、法務人士針對業務狀況、金錢流向查核，若有發現缺失會要求限期改善。

姚也提到，剴剴案也針對現行收出養機制檢討，包含未來新的收出養案件將採機構安置，發生兒虐較高風險的場域則為全日托，除保母訪視4次改為6次外，也會建立和家長的溝通平台。