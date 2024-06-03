新北清潔隊撿近6百件水溝掉落物 鑰匙藍芽耳機最多

新北市環保局說，清潔隊去年獲報有596件物品掉進水溝，前5名是鑰匙、藍芽耳機、手機、卡片類及戒指。民眾若有物品掉落水溝，可撥打1999市民服務專線或洽該區清潔隊求助。

新北市政府環保局今天發布新聞稿表示，去年清潔隊共協助撿拾596件水溝掉落物品，平均每週就有至少11件，其中鑰匙占比達52.7%，其次是藍芽耳機31.2%、手機5.2%、卡片類3.7%及戒指1.3%。

環保局說，先前獲報民眾的鑽戒掉入水溝，清潔隊員撬開2塊沉重的石板水溝蓋、在溝泥中仔細翻找才尋獲。此外，還有協助撿過假牙、送貨單和車燈零件等。

環保局提醒，民眾若有物品掉落水溝，可撥打1999市民服務專線或洽詢該區清潔隊求助，環保局將即刻派員協助。