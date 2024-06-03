寶可夢機台夯 不同娃娃機沒學校50米外限制、家長憂沈迷

寶可夢遊戲機台最近引發一陣旋風，經濟部評鑑「非屬電子遊戲機」，不受距離學校50公尺以上限制。雙北都各有上百台機台，學童放學就排隊搶玩，甚至花光零用錢買寶可夢卡，議員呼籲應規範學校周邊不能設置，雙北市府坦言，不受相關自治條例規定，但會請家長引導孩子從事健康活動。

台北市目前約有100處寶可夢遊戲機台，以士林區15處、中正區12處、大安區11處最多，其中48處設在統一超商內，其餘大多設置在玩具店、百貨公司、文具店；新北共有145個機台，79處在便利超商，其他如百貨公司、大賣場、捷運站、文具店甚至是運動中心也有。

北市議員柳采葳說，有家長反映，很多寶可夢機台設在統一超商內，孩子放學玩到忘記回家或去補習班，為了收集寶可夢卡片，花光零用錢。

柳采葳表示，寶可夢機台至少有11處距離在學校50公尺以內，甚至有些就在放在幼兒園旁邊、國小正對面的超商，市府應比照電子遊戲機台，設置距離高中、國中小學校50尺以上，甚至要課娛樂稅，去年寶可夢、七龍珠、假面騎士遊戲機台這三項遊戲機台在北市年營收推估高達3778萬。

林姓玩家說，寶可夢卡牌一套有400張卡，有10張紫色5星，紫星卡大多1千多元，活動限定卡價格可以飆升到2千元；曾一次花2、3萬收購卡牌，從年紀最小的幼兒園小朋友，到最老有60幾歲的長輩都有，玩家年齡層非常廣泛。

「有大人帶著小孩一起成癮。」有學校主任指出，一個月在機台花費破萬，還有小朋友將有價值卡牌帶來學校產生偷竊問題；也有高年級學生因遊戲可快速獲成就感，每天都在想怎麼挑戰過關導致耽誤課業、同儕人際疏離，花了一年時間才遠離成癮症狀。

北市產發局表示，「非屬電子遊戲機」可擺放的營業場所，經濟部109年12月29日函釋說明，登記項目屬「遊樂園業」，不適用電子遊戲場業管理條例、北市自助選物販賣事業管理自治條例距離規定。不過遊樂園業設置地點，仍應符合北市都計、建築及消防等法令規定，將加強稽查，也會向中央反映問題。

新北經發局坦言，寶可夢機台也不屬於新北市夾娃娃機自治條例管理範疇；新北教育局表示，將持續督請各級學校務必落實家庭教育及親職教育，培養家長正確親子教育觀念，引導孩子從事各項健康活動。