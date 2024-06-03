快訊

iPhone充電電量設80%上限才健康？他秀數據「用1年沒問題」卻掀戰

惡化的全球犯罪！針對未成年人的網路性勒索「教學指南」流傳

聯合報社論／「當家鬧事」激發的仇恨值，賴政府看到了嗎？

寶可夢機台夯 不同娃娃機沒學校50米外限制、家長憂沈迷

聯合報／ 記者林麗玉洪子凱／台北即時報導
寶可夢機台因不受距離學校50公尺以上不得設置的限制規定，雙北許多國小周邊文具店，常可見有寶可夢機台。記者林麗玉／攝影
寶可夢機台因不受距離學校50公尺以上不得設置的限制規定，雙北許多國小周邊文具店，常可見有寶可夢機台。記者林麗玉／攝影

寶可夢遊戲機台最近引發一陣旋風，經濟部評鑑「非屬電子遊戲機」，不受距離學校50公尺以上限制。雙北都各有上百台機台，學童放學就排隊搶玩，甚至花光零用錢買寶可夢卡，議員呼籲應規範學校周邊不能設置，雙北市府坦言，不受相關自治條例規定，但會請家長引導孩子從事健康活動。

台北市目前約有100處寶可夢遊戲機台，以士林區15處、中正區12處、大安區11處最多，其中48處設在統一超商內，其餘大多設置在玩具店、百貨公司、文具店；新北共有145個機台，79處在便利超商，其他如百貨公司、大賣場、捷運站、文具店甚至是運動中心也有。

北市議員柳采葳說，有家長反映，很多寶可夢機台設在統一超商內，孩子放學玩到忘記回家或去補習班，為了收集寶可夢卡片，花光零用錢。

柳采葳表示，寶可夢機台至少有11處距離在學校50公尺以內，甚至有些就在放在幼兒園旁邊、國小正對面的超商，市府應比照電子遊戲機台，設置距離高中、國中小學校50尺以上，甚至要課娛樂稅，去年寶可夢、七龍珠、假面騎士遊戲機台這三項遊戲機台在北市年營收推估高達3778萬。

林姓玩家說，寶可夢卡牌一套有400張卡，有10張紫色5星，紫星卡大多1千多元，活動限定卡價格可以飆升到2千元；曾一次花2、3萬收購卡牌，從年紀最小的幼兒園小朋友，到最老有60幾歲的長輩都有，玩家年齡層非常廣泛。

「有大人帶著小孩一起成癮。」有學校主任指出，一個月在機台花費破萬，還有小朋友將有價值卡牌帶來學校產生偷竊問題；也有高年級學生因遊戲可快速獲成就感，每天都在想怎麼挑戰過關導致耽誤課業、同儕人際疏離，花了一年時間才遠離成癮症狀。

北市產發局表示，「非屬電子遊戲機」可擺放的營業場所，經濟部109年12月29日函釋說明，登記項目屬「遊樂園業」，不適用電子遊戲場業管理條例、北市自助選物販賣事業管理自治條例距離規定。不過遊樂園業設置地點，仍應符合北市都計、建築及消防等法令規定，將加強稽查，也會向中央反映問題。

新北經發局坦言，寶可夢機台也不屬於新北市夾娃娃機自治條例管理範疇；新北教育局表示，將持續督請各級學校務必落實家庭教育及親職教育，培養家長正確親子教育觀念，引導孩子從事各項健康活動。

寶可夢 超商

延伸閱讀

北橫國家風景區再拚過關 新北盼說服中央也加入大豹溪

改口宣布送分！教甄考題爆爭議未釋疑惹議 北市教育局回應了

7-11「全新寶可夢三角抱枕」正式登場！皮卡丘耿鬼統統有，預購方式1次看

台北寶可夢中心徵月薪34K門市主管「會日文、需輪班」 網：徵的是帕魯？

相關新聞

獨／議長出手！大巨蛋演唱會死結 6月將邀各黨尋解禁方向

大巨蛋何時能辦演唱會，北市副市長李四川日前坦言，大巨蛋使用執照註記第29點「死結」綁死，至今無解。北市議長戴錫欽將出手，...

石碇崩塌潛勢區 無人機探勘防災

極端氣候考驗加大，新北市兩大崩塌區，一處在汐止，另一區在石碇大崙山，華梵大學就在區中，石碇區公所攜手華梵大學無人機團隊探...

寶可夢機台夯 不同娃娃機沒學校50米外限制、家長憂沈迷

寶可夢遊戲機台最近引發一陣旋風，經濟部評鑑「非屬電子遊戲機」，不受距離學校50公尺以上限制。雙北都各有上百台機台，學童放...

玩寶可夢機台 學童花光零用錢

寶可夢遊戲機台人氣不墜，經濟部認定非屬電子遊戲機，不受距離學校50公尺以上限制。雙北各有上百部機台，學童放學就排隊搶玩，...

小心遊戲成癮 家長要約法三章

可夢遊戲機台夯，衍生學童沉迷、花錢問題，專家指出，這類機台讓孩子有挑戰及成就感，過度就會成癮，家長要和孩子約定玩機台時間...

新北客庄創生計畫 遭質疑成效

新北客家局推客庄創生計畫，4年投入近500萬元經費，卻只創造效益140萬元，遭議員質疑成效欠佳，客家局長林素琴坦言，青農...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。