聽新聞
test
0:00 / 0:00
石碇崩塌潛勢區 無人機探勘防災
極端氣候考驗加大，新北市兩大崩塌區，一處在汐止，另一區在石碇大崙山，華梵大學就在區中，石碇區公所攜手華梵大學無人機團隊探勘土石流潛勢溪及大崩塌區，透過空拍即時空照圖，辨識可能的致災範圍，做好超前部署。
石碇區長劉彥伯說，無人機隊除用於防災、勘災，也將應用在石碇農業區噴灑農藥，或在夜間監測封溪護漁動態，但考量區內仍有禁飛範圍，將持續研究如何克服，擴大用途。
極端氣候為大環境增添不確定因素，山區暴雨常來得又急又猛，據農業部水保署資料，石碇區有9條土石流潛勢溪流、1處大規模崩塌潛勢區，華梵大學就位於潛勢區，令人憂心。
劉彥伯表示，為掌握潛在崩塌地的活動性、可能滑動深度及地下水分布情形，今年起攜手華梵大學無人機團隊執行防災任務，在防汛期前執行轄區內各潛勢區空拍，取得災害地區即時的中、低空照片，亦可清楚鳥瞰大崩塌或土石流畫設範圍全景，辨識可能的致災範圍，也透過比對每年空拍影像，建置土石流或大崩塌範圍的地表變形資料，落實科技防災。
華梵大學校長林從一表示，校方近年持續發展無人機防災專業，今年起更祭出無人機證照免費訓練班，培訓在地居民及區公所同仁取得普通或專業操作證照，強化防救體制與作業效能。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言