石碇崩塌潛勢區 無人機探勘防災

極端氣候考驗加大，新北市兩大崩塌區，一處在汐止，另一區在石碇大崙山，華梵大學就在區中，石碇區公所攜手華梵大學無人機團隊探勘土石流潛勢溪及大崩塌區，透過空拍即時空照圖，辨識可能的致災範圍，做好超前部署。

石碇區長劉彥伯說，無人機隊除用於防災、勘災，也將應用在石碇農業區噴灑農藥，或在夜間監測封溪護漁動態，但考量區內仍有禁飛範圍，將持續研究如何克服，擴大用途。

極端氣候為大環境增添不確定因素，山區暴雨常來得又急又猛，據農業部水保署資料，石碇區有9條土石流潛勢溪流、1處大規模崩塌潛勢區，華梵大學就位於潛勢區，令人憂心。

新北石碇區公所攜手當地的華梵大學無人機團隊探勘土石流潛勢溪及大崩塌區。記者李成蔭／攝影

劉彥伯表示，為掌握潛在崩塌地的活動性、可能滑動深度及地下水分布情形，今年起攜手華梵大學無人機團隊執行防災任務，在防汛期前執行轄區內各潛勢區空拍，取得災害地區即時的中、低空照片，亦可清楚鳥瞰大崩塌或土石流畫設範圍全景，辨識可能的致災範圍，也透過比對每年空拍影像，建置土石流或大崩塌範圍的地表變形資料，落實科技防災。

華梵大學校長林從一表示，校方近年持續發展無人機防災專業，今年起更祭出無人機證照免費訓練班，培訓在地居民及區公所同仁取得普通或專業操作證照，強化防救體制與作業效能。