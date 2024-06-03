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新北客庄創生計畫 遭質疑成效

聯合報／ 記者葉德正／新北報導
新北市客家局輔導青農返鄉，盼三峽五寮客庄再現風華。圖／新北市客家局提供
新北市客家局輔導青農返鄉，盼三峽五寮客庄再現風華。圖／新北市客家局提供

新北客家局推客庄創生計畫，4年投入近500萬元經費，卻只創造效益140萬元，遭議員質疑成效欠佳，客家局長林素琴坦言，青農返鄉不易，計畫不是一次性活動補助，會從文化深耕、產業等著手，幫助種子開枝散葉、擴散，持續改造客庄。

新北三峽五寮地區是北部指標性客庄，客家局2021年爭取中央經費成立駐地工作站推動地方創生，盼活化五寮客庄人文歷史及產業，期望打造為北北基客家第一庄；今年市府再度爭取到客委會經費，將持續投入在地創生。

市議員林銘仁指出，目前計畫預計到2025年，截至目前進行4年多，投入經費約500萬元，培力對象只有男女各5人，創造產值居然只有140萬元，質疑「到底是成效不佳，還是計算有問題？」

市議員陳偉杰說，新北客庄不只有三峽，三芝、石門、淡水也有客家族群，市府是否應重新評估計畫範圍。

林素琴坦言，青農返鄉會遭遇一些挑戰，市府透過課程與聚會推展，讓年輕世代看到對地方文化傳承的希望，也提升對家鄉認同感，在公部門力量告一段落時，仍願意繼續深耕是計畫重點。

三峽在地返鄉筍農張郁苓說，昔日大家孤軍奮戰，透過計畫認識周遭有志一同想改變家鄉的夥伴，透過產業串聯，大家一起找廠商、參訪工廠，故鄉慢慢展現不同樣貌。

25歲張郁苓大學讀觀光科系，畢業那年遇上疫情，在家人支持下，回三峽五寮參與農務，她懷抱使命感，希望發揮專業改造家鄉，也讓父母辛苦培育的農作物有更好銷路。

客家 新北 議員

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