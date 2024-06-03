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小心遊戲成癮 家長要約法三章

聯合報／ 記者洪子凱林麗玉江婉儀／連線報導

可夢遊戲機台夯，衍生學童沉迷、花錢問題，專家指出，這類機台讓孩子有挑戰及成就感，過度就會成癮，家長要和孩子約定玩機台時間，或幫孩子規畫其他活動。家長則說，很多是大人陪小孩玩，要一同學習克制。

兒福聯盟發言人王定正指出，兒盟去年調查兒少平均上網遊戲時間每周達32.2小時，比3年前多5個小時，後疫情時代，孩子愈來愈習慣上網、玩遊戲等，成癮原因包括雙薪家庭爸媽下班晚、孩子接觸手機及遊戲機會變多。

職能治療師陳怡潔說，孩子為達成目標，想對他人炫耀「我很厲害」，可能衍生遊戲成癮，臨床上遇過成癮個案是，有孩子成績、同儕關係不佳，在遊戲上尋求成就感，一開始是家長發現，常常偷帶遊戲機，或上課偷玩，老師警告都沒用，花1年左右求助身心科，才讓孩子遠離成癮狀況。

陳怡潔提醒，若家長發現孩子有疑似成癮症狀，別強勢要求不可以玩、不可浪費錢等，應開放溝通，試著和孩子約定玩的時間，並討論零用錢如何規畫使用。

家長蔡小姐表示，出門前會和小孩約法三章，談定最多可以玩幾次，通常會給一個小零錢包，總共90元可玩3次。

帶著女兒玩機台的李爸爸表示，很多家長會陪孩子一起玩，他會限定一個月預算不超過1千元，「大人也不能太著迷」。

小孩 陳怡潔

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