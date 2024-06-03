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玩寶可夢機台 學童花光零用錢

聯合報／ 記者林麗玉江婉儀洪子凱／連線報導
寶可夢機台夯，連大人也相當著迷，假日機台前大排長龍。記者洪子凱／攝影
寶可夢機台夯，連大人也相當著迷，假日機台前大排長龍。記者洪子凱／攝影

寶可夢遊戲機台人氣不墜，經濟部認定非屬電子遊戲機，不受距離學校50公尺以上限制。雙北各有上百部機台，學童放學就排隊搶玩，甚至花大錢買寶可夢卡，議員呼籲應規範學校周邊不能設置，雙北市府坦言，該遊戲機不受選物販賣機相關自治條例規定，會向中央反映此問題。

台北市目前約有100部寶可夢遊戲機台，其中48處設在統一超商內，其餘大多在玩具店、百貨公司、文具店；新北有145部機台，79處在便利超商，其他如百貨公司、大賣場、捷運站、文具店，運動中心也有。

北市議員柳采葳說，有家長反映，寶可夢機台設在統一超商內，孩子放學玩到耽誤回家或上補習班時間，為收集寶可夢卡片，花光零用錢。

柳采葳表示，北市寶可夢機台至少有11處距學校50公尺以內，有些放在幼兒園旁邊、國小正對面的超商，市府應比照電子遊戲機台，設置距高中、國中小學校50尺以上，也應該課娛樂稅，去年寶可夢、七龍珠、假面騎士遊戲機台在北市年營收推估達3778萬。

林姓玩家說，寶可夢卡牌一套有400張卡，有10張紫色5星，紫星卡要1千多元，活動限定卡價格飆升到2千元；曾一次花2、3萬收購卡牌，玩家從幼兒園孩童到60多歲長輩都有。

「有爸爸帶著小孩一起成癮。」有學校主任指出，有玩家一個月在機台花費破萬，有小朋友將有價值卡牌帶到學校產生偷竊問題；也有高年級學生因遊戲耽誤課業、同儕人際疏離，花1年時間才遠離成癮症狀。

北市產發局表示，「非屬電子遊戲機」可擺放的營業場所，經濟部109年12月29日函釋說明，登記項目屬「遊樂園業」，不適用電子遊戲場業管理條例、北市自助選物販賣事業管理自治條例規定。不過遊樂園業設置地點，仍應符合北市都計、建築及消防等法令規定，將加強稽查，也會向中央反映此問題。

新北經發局說，寶可夢機台不屬於新北市夾娃娃機自治條例管理範疇；新北教育局表示，將督請各級學校務必落實家庭親職教育，引導孩子從事健康活動。

寶可夢 超商

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