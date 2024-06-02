超崩潰！連日雨北市信義區社宅D區電梯進水全掛 24樓住戶腿軟

台北市斥資182億興建的信義區社宅Ｄ區竟漏水，導致電梯通通大當機，尤其住在24樓的住戶超級崩潰，爬樓梯回家爬到全身虛脫，還有年長者、輪椅族望樓興嘆，直言根本無法回家。北市議員陳怡君接獲陳情，質疑廣慈社宅是設計失誤？還是工程不當？呼籲市長蔣萬安應緊急修繕，並調查清楚。

議員陳怡君說，近日大雨，前市長柯文哲任內引以為傲的廣慈社宅，卻發生D區有住戶電梯進水，導致4部電梯故障無法使用，許多住戶被迫回家得爬高層樓電梯，不僅年輕住戶光爬樓梯回家就氣喘吁吁，汗如雨下，還有住在24樓住戶直言，爬樓梯到家裡，手腳根本瞬間發軟。

甚至住社宅的年長長輩，看到電梯通通壞掉，當場傻眼，根本不知道怎麼回家、也不敢出門。

對於廣慈2區因進水導致電梯無法運作一事，住都中心表示，已責成物業廠商、電梯廠商及機電人員於現場緊急處理。目前已使用大型風扇加速風乾，將盡速清乾後進行檢修，將盡力於明日恢復電梯運作，並於明早辦理會勘以釐清與檢討改善措施。

議員陳怡君接獲陳情表示，廣慈社宅是柯文哲任內斥資182億元興建的社宅政績，但對於下大雨，室內就積水的社宅、電梯也跟著通通都進水，導致故障的狀況，質疑當時怎麼驗收？是設計不良導致大雨易造成電梯進水，還是電梯工程出現瑕疵，呼籲蔣萬安應把柯文哲社宅多處被投訴的瑕疵，通通都拿來檢討並檢驗一番。