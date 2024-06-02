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憂極端氣候危害山區 新北石碇公所與華梵無人機隊空照預防

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
新北石碇區公攜手當地的華梵大學無人機團隊探勘土石流潛勢溪及大崩塌區，透過空拍於災害地區發生前後取得即時空照圖，辨識未來可能致災範圍，做好超前防災部署。圖／石碇區公所提供
新北石碇區公攜手當地的華梵大學無人機團隊探勘土石流潛勢溪及大崩塌區，透過空拍於災害地區發生前後取得即時空照圖，辨識未來可能致災範圍，做好超前防災部署。圖／石碇區公所提供

極端氣候成現今氣候不確定因素，嚴重甚至危害民眾生命財產安全，新北東南山區一帶風險尤其高。石碇區公所表示，今年攜手在地華梵大學無人機團隊探勘土石流潛勢溪及大崩塌區，透過空拍於災害地區發生前後取得即時空照圖，辨識未來可能致災範圍，做好超前防災部署。

極端氣候成現今氣候不確定因素，嚴重甚至危害民眾生命財產安全，像中央氣象署近日就曾發布山區暴雨，警戒區域包含烏新北烏來、新店、坪林、石碇等地。據農業部水保署資料，其中石碇區共有9條土石流潛勢溪流及1處大規模崩塌潛勢區，華梵大學甚至位於潛勢區，引人憂心。

石碇區長劉彥伯表示，為瞭解潛在崩塌地之活動性、可能滑動深度及地下水分布情形，今年起攜手華梵大學無人機團隊完善防災預防工作，在防汛期前執行轄區內各潛勢區之空拍工作，除了可以取得災害地區即時之中、低空照片，亦可清楚鳥瞰大崩塌或土石流劃設範圍全景，辨識未來可能致災範圍，比對每年空拍影像後建置土石流或大崩塌範圍之地表變形資料，有效落實科技防災及救災。

劉彥伯指出，公所也針對居住於9條及一處大崙山區土石流潛勢溪流周邊的區民，每年逐戶拜訪保全對象及宣導土石流防災避難疏散等事宜，除邀集里長、里民及地方自主防災組織等成員參與水保署土石流自主防災計畫，也持續精進各里疏散避難編組及疏散撤離流程。

華梵大學校長林從一表示，大崩塌區之畫設使學校正視山坡地防災工作，多年來積極發展無人機防災專業，以保障自身及下游民眾的安全，且為更廣泛推展無人機專業，今年起更祭出無人機證照免費訓練班，運用校內民航局指定合格考場，培訓在地居民及區公所同仁取得普通或專業操作證照，增進官學及民間土石流災害防救體制與作業效能。

林從一補充，藉由無人機可清楚鳥瞰崩塌或土石流災害全景，辨識災害範圍，而透過航空攝影測量技術，能利用空拍影像建置山坡地邊坡3D數值模型，做邊坡穩定性之科學研究；也可搭載高精度光達設備，利用高精度GPS和高精度慣性導航系統，對地面發射多重雷射訊號，偵測樹冠和地表差異，對於山坡地與林地崩塌滑動崩崖和侵蝕情形，以及大規模崩塌的狀況和地表侵蝕都能更容易解釋和分析。

新北石碇區公攜手當地的華梵大學無人機團隊探勘土石流潛勢溪及大崩塌區，透過空拍於災害地區發生前後取得即時空照圖，辨識未來可能致災範圍，做好超前防災部署。圖／石碇區公所提供
新北石碇區公攜手當地的華梵大學無人機團隊探勘土石流潛勢溪及大崩塌區，透過空拍於災害地區發生前後取得即時空照圖，辨識未來可能致災範圍，做好超前防災部署。圖／石碇區公所提供
新北石碇區公攜手當地的華梵大學無人機團隊探勘土石流潛勢溪及大崩塌區，透過空拍於災害地區發生前後取得即時空照圖，辨識未來可能致災範圍，做好超前防災部署。圖／石碇區公所提供
新北石碇區公攜手當地的華梵大學無人機團隊探勘土石流潛勢溪及大崩塌區，透過空拍於災害地區發生前後取得即時空照圖，辨識未來可能致災範圍，做好超前防災部署。圖／石碇區公所提供
新北石碇區公攜手當地的華梵大學無人機團隊探勘土石流潛勢溪及大崩塌區，透過空拍於災害地區發生前後取得即時空照圖，辨識未來可能致災範圍，做好超前防災部署。圖／石碇區公所提供
新北石碇區公攜手當地的華梵大學無人機團隊探勘土石流潛勢溪及大崩塌區，透過空拍於災害地區發生前後取得即時空照圖，辨識未來可能致災範圍，做好超前防災部署。圖／石碇區公所提供

土石流 崩塌 空拍

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