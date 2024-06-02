憂極端氣候危害山區 新北石碇公所與華梵無人機隊空照預防

極端氣候成現今氣候不確定因素，嚴重甚至危害民眾生命財產安全，新北東南山區一帶風險尤其高。石碇區公所表示，今年攜手在地華梵大學無人機團隊探勘土石流潛勢溪及大崩塌區，透過空拍於災害地區發生前後取得即時空照圖，辨識未來可能致災範圍，做好超前防災部署。

極端氣候成現今氣候不確定因素，嚴重甚至危害民眾生命財產安全，像中央氣象署近日就曾發布山區暴雨，警戒區域包含烏新北烏來、新店、坪林、石碇等地。據農業部水保署資料，其中石碇區共有9條土石流潛勢溪流及1處大規模崩塌潛勢區，華梵大學甚至位於潛勢區，引人憂心。

石碇區長劉彥伯表示，為瞭解潛在崩塌地之活動性、可能滑動深度及地下水分布情形，今年起攜手華梵大學無人機團隊完善防災預防工作，在防汛期前執行轄區內各潛勢區之空拍工作，除了可以取得災害地區即時之中、低空照片，亦可清楚鳥瞰大崩塌或土石流劃設範圍全景，辨識未來可能致災範圍，比對每年空拍影像後建置土石流或大崩塌範圍之地表變形資料，有效落實科技防災及救災。

劉彥伯指出，公所也針對居住於9條及一處大崙山區土石流潛勢溪流周邊的區民，每年逐戶拜訪保全對象及宣導土石流防災避難疏散等事宜，除邀集里長、里民及地方自主防災組織等成員參與水保署土石流自主防災計畫，也持續精進各里疏散避難編組及疏散撤離流程。

華梵大學校長林從一表示，大崩塌區之畫設使學校正視山坡地防災工作，多年來積極發展無人機防災專業，以保障自身及下游民眾的安全，且為更廣泛推展無人機專業，今年起更祭出無人機證照免費訓練班，運用校內民航局指定合格考場，培訓在地居民及區公所同仁取得普通或專業操作證照，增進官學及民間土石流災害防救體制與作業效能。