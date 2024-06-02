監委要查新北2重劃區 陳世軒批：為何過去10多年無作為

監察委員田秋堇、林盛豐、趙永清認為，新北山腳斷層貫穿塭仔圳及洲子洋市地重劃區，相關主管機關有無善盡職責，將申請自動調查。對此，民眾黨新北市議員陳世軒說，塭仔圳早已審查10餘年、洲子洋也早就完成15年，為何過去十多年為何無作為？民眾黨主張廢除監察院「剛好而已」。

陳世軒指出，塭仔圳重劃區都市計畫審查，從主要計畫、細部計畫到最終的市地重劃，來回超過25年，其中市地重劃更是經過內政部都委會預審、多次正式審查後，才核備通過。長達十多年審查期間，監委們默不吭聲，如今才喊要查。

陳世軒認為，位於五股地區的洲子洋重劃區，早在2009年就已經重劃完成，細部計畫更早在2005年就已完成。監委事隔15年申請自動調查，是否為時過晚，貽笑大方。另外，若擔心山腳斷層造成周邊重劃區傷害，行政院新莊聯合辦公大樓所位在的副都心重劃區、頭前重劃區，也應具有安全疑慮，監察委員為何不一同發動調查？

陳世軒說，監察委員應善盡職權，但在此案中，不知監察院是後知後覺，還是怠忽職守，民眾黨向來主張「廢監院」此案就是最好的例子，不證自明。