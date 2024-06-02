快訊

強降雨炸全台！18縣市大雨特報 留意雷擊、強陣風

黃仁勳旋風 這大學Watch Party秒殺緊急開第二現場

孫安佐嗆爸「別做偷雞摸狗的事」 孫鵬回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

監委要查新北2重劃區 陳世軒批：為何過去10多年無作為

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
民眾黨新北市議員陳世軒。本報資料照片
民眾黨新北市議員陳世軒。本報資料照片

監察委員田秋堇、林盛豐、趙永清認為，新北山腳斷層貫穿塭仔圳及洲子洋市地重劃區，相關主管機關有無善盡職責，將申請自動調查。對此，民眾黨新北市議員陳世軒說，塭仔圳早已審查10餘年、洲子洋也早就完成15年，為何過去十多年為何無作為？民眾黨主張廢除監察院「剛好而已」。

陳世軒指出，塭仔圳重劃區都市計畫審查，從主要計畫、細部計畫到最終的市地重劃，來回超過25年，其中市地重劃更是經過內政部都委會預審、多次正式審查後，才核備通過。長達十多年審查期間，監委們默不吭聲，如今才喊要查。

陳世軒認為，位於五股地區的洲子洋重劃區，早在2009年就已經重劃完成，細部計畫更早在2005年就已完成。監委事隔15年申請自動調查，是否為時過晚，貽笑大方。另外，若擔心山腳斷層造成周邊重劃區傷害，行政院新莊聯合辦公大樓所位在的副都心重劃區、頭前重劃區，也應具有安全疑慮，監察委員為何不一同發動調查？

陳世軒說，監察委員應善盡職權，但在此案中，不知監察院是後知後覺，還是怠忽職守，民眾黨向來主張「廢監院」此案就是最好的例子，不證自明。

監察院 重劃區 陳世軒

延伸閱讀

山腳斷層貫穿塭仔圳、洲子洋重劃區…監委要查 新北：皆蘇貞昌任內發布

又對著侯友宜？ 監委要查塭仔圳、洲子洋緊鄰斷層安全性

涉千億資金！融資租賃公司監理亂象 監委要查

想看江子翠重劃區預售屋…假日竟要約到兩周後！ 作家：房市正方興未艾

相關新聞

監委要查新北2重劃區 陳世軒批：為何過去10多年無作為

監察委員田秋堇、林盛豐、趙永清認為，新北山腳斷層貫穿塭仔圳及洲子洋市地重劃區，相關主管機關有無善盡職責，將申請自動調查。...

新北捷運首座站前共融公園啟用 藍綠熱門市長人選同框

新北捷運多線齊發，三鶯線預計2025年完工，目前工程進度逼近八成，新北捷運局也規畫於鶯歌區內5站周邊結合舊有、復舊後新闢...

台最美風景..高中生參與預算提「雨傘共乘」蔣萬安驚豔

鼓勵高中職學生創意提案，協助政府政策推動，台北市長蔣萬安今天出席參與式預算論壇，而繼去年建中學生提案「共享傘」，並在北市...

返鄉青農創業難 公部門計畫讓她認識到更多夥伴

新北市客家局推動三峽五寮客庄改造，遭質疑青農返鄉人數與產值成效不足。三峽在地返鄉筍農張郁苓表示，以前大家都是孤軍奮戰，但...

投入近500萬產值只有140萬？ 新北客庄創生計畫遭疑成效

新北市客家局推動客莊創生計畫，邀請青農返鄉帶動新北市三峽區五寮地區客庄發展，但計畫推展4年，投入近500萬元經費，卻僅培...

影／高中生提2億預算案 蔣萬安笑稱「你們真的很敢」

台北市長蔣萬安今天出席2024台北市參與式預算高中職學校推廣教育課程提案交流論壇，除聽取各校同學的提案外，也頒獎給以「大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。