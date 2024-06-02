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雙城論壇續辦爭議 北市民眾黨團：秉持對等交流

中央社／ 台北2日電

雙城論壇今年輪到台北市主辦，但近來中國軍機、軍艦擾台，綠營台北市議員何孟樺提案停辦，藍白黨團則支持續辦。民眾黨團總召陳宥丞今天重申，應秉持對等交流，勿淪政治舞台。

即將登場的台北上海雙城論壇，今年輪到台北市政府主辦，中國上海踩線團日前也抵台。但因中國解放軍近期發動軍機、軍艦擾台，民進黨台北市議員何孟樺日前提案要求北市府停辦2024年雙城論壇、以示抗議，但台北市議會藍白黨團皆認為要辦。

由於前台北市長柯文哲任內曾以但書要求，若共機、共艦持續擾台，北市府不得動支雙城論壇預算及核銷。對此，台北市長蔣萬安今天表示，今年雙城論壇的預算都已通過，不會有之前2022年預算但書的問題。

台北市議會民眾黨團總召陳宥丞今天也重申表示，地方和中央都需要和對岸進行對等、尊嚴、平等和實際互惠交流，不應有雙標動作，同時也提醒蔣市府交流不應為辦而辦。

陳宥丞認為，去年簽署的3個合作備忘錄執行狀況，如今看來並無太好成效，今年8月雙城論壇邀請上海方來台對接，更應交出亮眼成績單，而不要成為蔣萬安的個人政治舞台。

上海 雙城論壇

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