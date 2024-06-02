快訊

中市宮廟至嘉縣梅山玉虛宮進香 男乩身突倒地送醫不治

MLB／山本由伸好投第6勝到手 大谷百轟百盜追上鈴木一朗

女騎士立中柱方式引兩派人戰翻「不可能」 台北人笑了：機車族必備技能

新北捷運首座站前共融公園啟用 藍綠熱門市長人選同框

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
新北捷運局今於三鶯線國華站旁舉行國華公園啟用典禮，立委蘇巧慧（右二）也到場關心，與副市長劉和然（左二）拍照時站一起，兩人都被外界點名是下屆新北市長熱門人選，互動關係受關注。記者李成蔭／攝影
新北捷運局今於三鶯線國華站旁舉行國華公園啟用典禮，立委蘇巧慧（右二）也到場關心，與副市長劉和然（左二）拍照時站一起，兩人都被外界點名是下屆新北市長熱門人選，互動關係受關注。記者李成蔭／攝影

新北捷運多線齊發，三鶯線預計2025年完工，目前工程進度逼近八成，新北捷運局也規畫於鶯歌區內5站周邊結合舊有、復舊後新闢空間打造站站有公園的公園廊帶，方便民眾進出站時都有休憩空間，首座國華站國華公園今落成啟用，明年預計還將完成陶瓷老街站旁的公三公園。

捷運局今於三鶯線國華站旁舉行國華公園啟用典禮，市府官員、中央及地方民意代表及民眾等多人出席。捷運局表示，國華站周邊有眾多住宅區人口，但過去是一大間餐廳及小塊率花圃，民眾也無法有親近綠地空間，因此這次配合捷運工程復舊，闢建6620平方公尺的國華公園。

新北副市長劉和然表示，捷運三鶯線全長14.29公里，2025年完工後，市民從三峽、鶯歌前往台北市通勤時間可減少20分鐘，未來還能透過三鶯線延伸桃園八德段與桃園綠線銜接，實現北北桃捷運共榮圈，這不只是交通方便問題，也帶動沿線周邊發展；在興建捷運的同時，更要重視地方休憩需求，因此工務局委託捷運局納入捷運國華站一併闢建國華公園，去年9月開工、今日啟用，是新北首座由捷運局建造的共融公園。

劉和然說明，國華公園在規畫設計期間多次透過地方說明會與在地居民、民間團體共同討論，以各年齡階層「平權」概念規畫出「全齡遊樂設施」，設置多功能籃球場、攀爬網、溜滑梯、蹺蹺板、體健設施、河岸步道等設施，除提升整體周邊環境景觀，更能帶動捷運運量。

捷運局長李政安表示，三鶯線在鶯歌區共有5座車站，都相鄰著一座特色公園，除了國華站的國華公園，還有捷運鶯歌車站附近的古鐘樓公園、陶瓷老街站旁的公三公園、緊鄰捷運永吉公園站的永吉公園以及鶯桃福德站附近的鳳祥公園。

捷運局補充，未來沿線5做車站周邊公園，會針對舊有的重整串連，而公三公園則是由捷運局復舊時重新規畫蓋的新公園，預計明年就可以完工。全線軌道工程持續拚2025年完工，進度截至今年4月底達74.76%。

另外，典禮中立委蘇巧慧也到場關心，劉和然開場時特別介紹，也感謝蘇的關心，由於兩人都是被外界點名的下屆新北市長熱門人選，互動關係也引關注，劉開場時介紹蘇外，兩人現場沒太多互動。

新北捷運局今於三鶯線國華站旁舉行國華公園啟用典禮，因剛好在橋墩下可以遮毛毛雨，即便下雨仍有民眾到場體驗。記者李成蔭／攝影
新北捷運局今於三鶯線國華站旁舉行國華公園啟用典禮，因剛好在橋墩下可以遮毛毛雨，即便下雨仍有民眾到場體驗。記者李成蔭／攝影
新北捷運局今於三鶯線國華站旁舉行國華公園啟用典禮，捷運站旁就有籃球場可供民眾運動。記者李成蔭／攝影
新北捷運局今於三鶯線國華站旁舉行國華公園啟用典禮，捷運站旁就有籃球場可供民眾運動。記者李成蔭／攝影
新北捷運局今於三鶯線國華站旁舉行國華公園啟用典禮，立委蘇巧慧（右）到場關心，副市長劉和然（左）還於開場時特別介紹，也感謝蘇的關心，兩人都被外界點名是下屆新北市長熱門人選，互動關係受矚目。記者李成蔭／攝影
新北捷運局今於三鶯線國華站旁舉行國華公園啟用典禮，立委蘇巧慧（右）到場關心，副市長劉和然（左）還於開場時特別介紹，也感謝蘇的關心，兩人都被外界點名是下屆新北市長熱門人選，互動關係受矚目。記者李成蔭／攝影
新北捷運局今於三鶯線國華站旁舉行國華公園啟用典禮，捷運局說明公園建造情況。記者李成蔭／攝影
新北捷運局今於三鶯線國華站旁舉行國華公園啟用典禮，捷運局說明公園建造情況。記者李成蔭／攝影
新北捷運局今於三鶯線國華站旁舉行國華公園啟用典禮，市府官員、中央及地方民意代表及民眾等多人出席。記者李成蔭／攝影
新北捷運局今於三鶯線國華站旁舉行國華公園啟用典禮，市府官員、中央及地方民意代表及民眾等多人出席。記者李成蔭／攝影
新北捷運局今於三鶯線國華站旁舉行國華公園啟用典禮，副市長劉和然視察，碰上來遊憩的親子，他和小朋友親切互動。記者李成蔭／攝影
新北捷運局今於三鶯線國華站旁舉行國華公園啟用典禮，副市長劉和然視察，碰上來遊憩的親子，他和小朋友親切互動。記者李成蔭／攝影

三鶯線 新北捷運

延伸閱讀

質疑審計報告內容遭抽掉 新北議員怒槓副市長

板殯改建或遷移 新北副市長劉和然坦言難達共識

2026新北布局 被侯友宜攤牌稱選不上?李四川反而說謝謝

板橋停電！議員憂變桃園翻版 劉和然：能源政策要檢討

相關新聞

牽手李多慧搶占C位…回家跪鍵盤？ 蔣萬安今曝太座反應

台北市長蔣萬安昨天兌現選前政見，青年局正式掛牌，昨掛牌儀式也邀味全龍小龍女李多慧站台，由於合照時，李多慧站在角落，蔣則牽...

新北捷運首座站前共融公園啟用 藍綠熱門市長人選同框

新北捷運多線齊發，三鶯線預計2025年完工，目前工程進度逼近八成，新北捷運局也規畫於鶯歌區內5站周邊結合舊有、復舊後新闢...

台最美風景..高中生參與預算提「雨傘共乘」蔣萬安驚豔

鼓勵高中職學生創意提案，協助政府政策推動，台北市長蔣萬安今天出席參與式預算論壇，而繼去年建中學生提案「共享傘」，並在北市...

返鄉青農創業難 公部門計畫讓她認識到更多夥伴

新北市客家局推動三峽五寮客庄改造，遭質疑青農返鄉人數與產值成效不足。三峽在地返鄉筍農張郁苓表示，以前大家都是孤軍奮戰，但...

投入近500萬產值只有140萬？ 新北客庄創生計畫遭疑成效

新北市客家局推動客莊創生計畫，邀請青農返鄉帶動新北市三峽區五寮地區客庄發展，但計畫推展4年，投入近500萬元經費，卻僅培...

影／高中生提2億預算案 蔣萬安笑稱「你們真的很敢」

台北市長蔣萬安今天出席2024台北市參與式預算高中職學校推廣教育課程提案交流論壇，除聽取各校同學的提案外，也頒獎給以「大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。