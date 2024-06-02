新北捷運首座站前共融公園啟用 藍綠熱門市長人選同框

新北捷運多線齊發，三鶯線預計2025年完工，目前工程進度逼近八成，新北捷運局也規畫於鶯歌區內5站周邊結合舊有、復舊後新闢空間打造站站有公園的公園廊帶，方便民眾進出站時都有休憩空間，首座國華站國華公園今落成啟用，明年預計還將完成陶瓷老街站旁的公三公園。

捷運局今於三鶯線國華站旁舉行國華公園啟用典禮，市府官員、中央及地方民意代表及民眾等多人出席。捷運局表示，國華站周邊有眾多住宅區人口，但過去是一大間餐廳及小塊率花圃，民眾也無法有親近綠地空間，因此這次配合捷運工程復舊，闢建6620平方公尺的國華公園。

新北副市長劉和然表示，捷運三鶯線全長14.29公里，2025年完工後，市民從三峽、鶯歌前往台北市通勤時間可減少20分鐘，未來還能透過三鶯線延伸桃園八德段與桃園綠線銜接，實現北北桃捷運共榮圈，這不只是交通方便問題，也帶動沿線周邊發展；在興建捷運的同時，更要重視地方休憩需求，因此工務局委託捷運局納入捷運國華站一併闢建國華公園，去年9月開工、今日啟用，是新北首座由捷運局建造的共融公園。

劉和然說明，國華公園在規畫設計期間多次透過地方說明會與在地居民、民間團體共同討論，以各年齡階層「平權」概念規畫出「全齡遊樂設施」，設置多功能籃球場、攀爬網、溜滑梯、蹺蹺板、體健設施、河岸步道等設施，除提升整體周邊環境景觀，更能帶動捷運運量。

捷運局長李政安表示，三鶯線在鶯歌區共有5座車站，都相鄰著一座特色公園，除了國華站的國華公園，還有捷運鶯歌車站附近的古鐘樓公園、陶瓷老街站旁的公三公園、緊鄰捷運永吉公園站的永吉公園以及鶯桃福德站附近的鳳祥公園。

捷運局補充，未來沿線5做車站周邊公園，會針對舊有的重整串連，而公三公園則是由捷運局復舊時重新規畫蓋的新公園，預計明年就可以完工。全線軌道工程持續拚2025年完工，進度截至今年4月底達74.76%。