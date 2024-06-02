台最美風景..高中生參與預算提「雨傘共乘」蔣萬安驚豔

鼓勵高中職學生創意提案，協助政府政策推動，台北市長蔣萬安今天出席參與式預算論壇，而繼去年建中學生提案「共享傘」，並在北市100多處捷運站推動後，今年提案評選第一名，為大同高中學生的「雨傘共乘」，提案由市府建APP、發放「共乘雨傘」燈泡，落實環保、解決沒帶傘人的困擾，也發展出不一樣的「台灣最美風景」。

台北市長蔣萬安致詞也表示，今年學生提案讓他相當「驚豔」，蔣更鼓勵同學「大膽去想、勇敢去做規畫」，由於有學生的提算預算高達上億元，蔣致詞也開玩笑稱，今年提案預算最高的「竟然有2億5千萬元的...，你們也真的很敢...」，不過蔣也說，但如果真的可以解決市政問題，我絕對非常願意支持。

北市民政局表示，今年台北市高中職參與式預算提案一共有24校學生參與，最後選出31案模擬提案，經過專家評審團初複評後，今天評定5案特優、11案優選、及15案佳作，並在今天現場評選出前五名。

今年提案多元，其中松山高中提案的「菸蛋行道改善計畫」；建國中學的天馬行空盼解決交通問題及行人安全；南湖高中學生提案「逼！你太吵了」透過分貝計結合測速照相，只要分貝過高就可以取締違法，並且結合聲音感測系統，還可以即時通報警政單位，第一時間介入處理等。

獲得今年第一名的大同高中「大意了沒有傘」提案，是透過App及雨傘頂端的電子燈泡，在雨天協助無傘者，讓民眾透過「雨傘共乘」彼此幫助，同學提案提到，以目前超商最便宜的雨傘要99元，還有共享傘租借39元也偏貴，但如果是人潮擁擠的街道，天空下起傾盆大雨，找到旁邊有人願意給予雨傘共乘，也讓雨傘下的燈泡，發展出不一樣的台灣最美風景。

同學也提案執行方案，在商圈人潮多的中山區試辦，由中山區公所發放一萬個雨傘燈泡，鼓勵雨傘共乘，執行計畫民眾下載實名制App，向中山區領取燈泡，前三年先在中山區試驗，十年內推行到北北基、十年後推行到全台灣。並且定期問卷檢討及改正方案。