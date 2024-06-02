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返鄉青農創業難 公部門計畫讓她認識到更多夥伴

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
三峽青農張郁苓返鄉，盼能改造家鄉。圖／張郁苓提供
三峽青農張郁苓返鄉，盼能改造家鄉。圖／張郁苓提供

新北市客家局推動三峽五寮客庄改造，遭質疑青農返鄉人數與產值成效不足。三峽在地返鄉筍農張郁苓表示，以前大家都是孤軍奮戰，但透過計畫，讓他們認識周遭更多有志一同想改變家鄉的朋友，透過產業串連，大家一起找廠商、參訪工廠，故鄉已慢慢展現不同樣貌。

今年才25歲的張郁苓大學就讀的是觀光相關科系，畢業時踫上疫情，在家人支持下，回到三峽五寮成了筍農，重振家業成了她最大目標，不僅希望結合自己的專業改造家鄉，更希望父母辛苦種的筍子，可以有更好的銷路。

張郁苓說，家族以前在三峽是種橘子，父親從國中開始，開始改種綠竹筍，從小的記憶就是陪著父母砍筍子，拿到市場賣，大部分筍農都不喜歡把筍子交給盤商，因為價格不會太好，大多人都是自產自銷。

張郁苓說，她大學唸的是觀光相關科系，也有兼職學餐影，透過市府計畫，如舉辦竹筍小旅行，配合爸爸的介紹，吸引不少親子客與退休人士參與，也讓綠竹筍產業讓更多人認識。

她認為，光靠政府補助就想翻轉家鄉情況的確不可能，但是因為計畫，他們認識了許多對家鄉都有認同、志同道合的朋友們，不僅串起產業鍊，大家還會一起聯絡廠商，參訪工廠，這是過去各個農戶孤軍奮戰做不到的事。

未來她打算開設餐飲咖啡廳，希望自產自銷自家的綠竹筍產品，這樣家人也可以不用再挑筍到市場販賣，收入也能增加許多，並深耕家鄉，為家鄉盡一份心力。

父母 科系

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