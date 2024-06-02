投入近500萬產值只有140萬？ 新北客庄創生計畫遭疑成效

新北市客家局推動客莊創生計畫，邀請青農返鄉帶動新北市三峽區五寮地區客庄發展，但計畫推展4年，投入近500萬元經費，卻僅培養約10名青年，創造、帶動就業人數更只有「3人」、創造效益「140萬元」。新北市議會第五審查會委員質疑計畫成效，更擔心計畫結束，這些青農、產業都會隨之消失。客家局長林素琴坦言，青農返鄉不易，他們不是一次性活動補助，而是希望從文化深耕與產業等方面協助，藉由這些種子開枝散葉、擴散，持續改造客庄。

新北市三峽五寮地區，是新北少數客家人數占比近6成、且仍持續會說客語的客家庄，新北市客家局自2021年爭取中央經費成立駐地工作站推動地方創生，活化五寮客庄人文歷史及產業，期望打造北北基客家第一庄；今年市府再度爭取到客委會經費，將持續投入在地創生。

不過新北市議會第五審查會委員質疑成效有限，召集人之一、新北市議員林銘仁指出，目前計畫預計到2025年，但截至目前計畫進行4年多，投入經費快500多萬元，但培養的在地人只有男女各5人，且創造的產值居然只有140萬元，到底是成效不佳，還是計算有問題？

市議員陳偉杰也指出，其中成果報告書中，創造及帶動就業人數是「3個」，這到底是多還是少？且新北客庄不僅三峽，包括三芝、石門、淡水也有許多客家族群，市府持續在三峽推動計畫，市府是否應該重新評估。

市議員陳世軒也指出，他曾參訪中央在苗栗山區原鄉的創生計畫，但後續追蹤卻發現，計畫結束後，大家都離開了，這些計畫到底有沒有發揮實質意義，市府也應該要有後續追蹤機制。

客家局長林素琴坦言，青農返鄉這件事確實很難，要鼓勵他們願意放棄外地就業機會回家鄉打拚有難度，但市府透過課程與聚會推展，發揮「擾動」的機制，讓他們看到對地方文化傳承的希望，透過公部門啟動，帶動在地鄉親對家鄉認同，期望在公部門離開後，他們願意繼續深耕是他們計畫重點。

林素琴說，目前人數不多，不過市府都有輔導他們成立自己的協會，透過協會，也能自身向中央如交通部、客委會申請相關經費，該計畫第一年申請中央經費後，在2022、2023中央都沒有再補助，市府也是透過自身預算持續推動，今年再度申請到中央經費，青年們透過帶旅遊行程、開設餐館、咖啡廳，已逐漸讓客庄有了不同面貌。