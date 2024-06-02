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影／高中生提2億預算案 蔣萬安笑稱「你們真的很敢」
台北市長蔣萬安今天出席2024台北市參與式預算高中職學校推廣教育課程提案交流論壇，除聽取各校同學的提案外，也頒獎給以「大意了沒有傘」提案獲得冠軍的台北市大同高中等獲獎團隊。
蔣萬安致詞時指出，同學的提案，各局處的同仁都可以好好思考，未來都有可能來落實，他舉例去年建國中學提出「共享雨傘」的概念，在台北市總共一百多個捷運站已經在進行，蔣萬安也勉勵現場同學要「大膽去想」、「勇敢去做規畫」，他也特別提到有提案預算是2億五千萬，還笑說「你們真的很敢」，但也強調，如果可以真的解決市政的問題，都願意支持。
這次以「大意了沒有傘」提案獲得冠軍的大同高中同學，提出以科技方式，讓民眾能透過雨傘共乘彼此幫助，落實環保與共享概念，讓人情關懷的溫暖，提升台北市都市新形象。
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