侯友宜盼趕快修財劃法 讓地方能快速建設

新北市長侯友宜今天針對財政收支劃分法修正案表示，政府財源比例從精省迄今，地方相對少了15%，希望中央和地方財源能重新思考分配，拜託大家凝聚共識，趕快修。

侯友宜今天上午前往土城區五穀先帝廟參拜，他接受聯訪時針對近期發送端午賀卡給國民黨黨代表，以及立法院會三讀通過「立法院職權行使法」修正案後，也傳簡訊給黨籍立委祝賀，引發外界揣測有意參選國民黨主席的問題，他表示，端午節要到了，寫個賀卡祝福。

他表示，希望大家能「粽情粽義」，粽子有不一樣的配料，面對很多事情，要像粽子一樣，大家包容不一樣的聲音，凝聚所有力量，做出對國家重要的事情，讓國家大進步，這才是他最重要的本意；他也說，他和立委有時候就會傳簡訊，傳簡訊是要謝謝立委辛苦關心地方事務。

他對立法院推動財劃法修正案的問題表示，地方多年來不斷反映要修法，這是可以讓地方快速建設、了解人民需要什麼的很重要財政資源。

他表示，精省過後，政府財源比例從中央60%、地方40%，113年變成中央75%、地方25%，地方財源相對少了15%，希望大家在財源上能重新思考分配，讓地方能快速建設，中央也能推動各項政務，拜託大家凝聚共識，趕快修。