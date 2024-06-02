北市聯醫放柯文哲衛教文宣 民眾質疑「行政不中立」

台北市長蔣萬安上任至今逾1年半，但近日有民眾發現，仍然可在台北市立聯合醫院內看見柯市府官員的文宣，完全沒有更新。議員接獲陳情後也質疑是否有行政不中立問題，要求聯醫立即撤換文宣、廣告；北市聯醫回應，該文宣是誤植圖檔作為衛教素材，已將過期資訊下架。

民眾反映，今年2月份至今，台北市立聯合醫院仁愛院區內發現文宣，上面的代言卡通人物很明顯是台北市前市長、民眾黨主席柯文哲，而聯醫的電視牆上，還持續播放衛生局前局長黃世傑的廣告宣傳，遭質疑「行政不中立」。

議員陳怡君接獲陳情，她說，雖然是用藥資訊的宣傳廣告，但對於民眾認知，過期的市長如同過期的文宣，也讓民眾會懷疑廣告資訊是否更新、內容是否正確，相信應該是醫護人員可能過於忙碌，一時不察所以才會導致過期的文宣在電視牆放映至今？

陳怡君表示，蔣萬安為現任台北市長，聯合醫院也應行政中立，雖然柯文哲具醫師身分，但並未在聯醫就職及看診，其身分現為台灣民眾黨的黨主席，所以行政中立更為重要，要求聯合醫院應適時撤換文宣，更新資料，勿混淆視聽，抹煞團隊辛苦。

有關使用過期文宣及影片作為衛教宣導，仁愛院區今回應，該文宣誤植圖檔作為衛教素材，已全面檢視院區內所有海報、文宣及網站，並將過期資訊即刻下架，也提醒各單位隨時檢視並更新。