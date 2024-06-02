牽手李多慧搶占C位…回家跪鍵盤？ 蔣萬安今曝太座反應

台北市長蔣萬安昨天兌現選前政見，青年局正式掛牌，昨掛牌儀式也邀味全龍小龍女李多慧站台，由於合照時，李多慧站在角落，蔣則牽著李占到C位合照，蔣昨天下午出席公開場合也開玩笑稱膝蓋會有點痛...。蔣萬安今出席民政局參與式預算高中職提案交流活動，媒體問蔣，昨膝蓋沒問題嗎？蔣也笑稱「沒有，我都說過，我太太不會生氣的。」

至於大巨蛋何時能舉辦演唱會？由於副市長李四川上周在議會直言，當初柯市府在使用執照註記「綁死」導致他解了一年多還是無人能解。柯文哲昨受訪則稱沒卡死，指沒有人說大巨蛋不能當演唱會場所，但要規畫、演習逃生計畫，大巨蛋就能開演唱會。

蔣萬安今天也被問及大巨蛋議題，蔣萬安僅表示說，一切都很清楚，包括使照上面的註記，都非常明確。