綠白質疑青年局預算 蔣萬安：依規定

台北市青年局昨掛牌成立，民眾黨議員認為，成立是好事一樁，但憂業務與其他局處疊床架屋，民進黨議員質疑，青年局預算不公開透明；市長蔣萬安說，一切都是依預算法相關規定來進行，在過程中也都經過議會不斷地討論，交換意見，有完整審議。

國民黨議員曾獻瑩認為，青年局的成立不僅是為了促進年輕人的創業與就業，更應該關注他們在國際間的競爭力與創新能力。掌握AI等新興科技的趨勢非常重要，青年局應該為年輕人提供學習的管道和平台，幫助他們成長和發展。

民進黨議員林延鳳指出，議會早於1月下旬通過組織規程，市府卻遲至4月中旬才公告要成立，更批該局從有組織法源到正式成立，市府1.5個月期間卻不提任何墊付案或追加預算，質疑規避議會監督；且主計處送議會的各局處移撥預算內容，還找不到該局招聘5名非編制人力預算來源。

民眾黨議員陳宥丞認為，迄今仍未完整陳述預算編列，業務也有疊床架屋，如何與原先局處業務溝通、交接，青年局須清楚說明。

市府指出，行政院3月下旬核備，核備後法務局就法制作業並在完成後公告，北市府沒有拖延，這1.5個月間青年局還沒成立，依預算法92條就不能提預算，主計處也多次告知議員。

市府並表示，人力皆依規定處理，人事費若有需要支應，主計處也都是用各類員工待遇準備，本來就如此，行之有年。

國民黨籍議長戴錫欽指出，今年是第一年才剛開始，是過渡階段，明年開始會有完整年度預算，一定百分之百支持。