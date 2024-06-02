北市青年局揭牌 邀哈佛生實習

台北市長蔣萬安成立青年局政見昨正式兌現，蔣萬安昨指出，青年局邀美國哈佛大學的學生來實習，透過國際交流、互動，希望增長北市年輕朋友事業。出任第一任局長是年僅41歲的市政顧問兼發言人殷瑋，他透露，哈佛大學學生會參與政策討論、發揮創意提案，也可成為蔣9月訪美的交流重點之一。

蔣萬安昨參加青年局成立茶會，議長戴錫欽、台中副市長鄭照新和味全龍拉拉隊員「小龍女」李多慧等人都到場祝賀，在青年局揭牌時，蔣主動上前將站在最外側位置的李多慧牽到「C位」，一起合照，展現北市最年輕市長活力。

「青年局的成立是對市民的許諾。」蔣萬安指出，他很重視的理念就是要永遠關心在競爭激烈、主流價值下比較沒有資源的年輕朋友，要從現在起，投入更多的資源，培養未來20、30甚至50年的優秀人才，成立青年局就是要為所有青年朋友打氣、補血、助圓夢。

青年局有3個業務科室，包含綜合規畫科、國際發展科及職涯支援科，青年局對外徵才，收到逾400封履歷，最終選出20位公務員，團隊雖來自各地，但成員每周會利用下班時間，主動與殷瑋來市府討論業務，往往到晚上11點後才結束。

殷瑋提出，青年局政策核心包含國際發展、職涯支援和公民參與等三大面向，希望北市青年與國際接軌，邀海內外大學生來實習、交流，今年已跟美國哈佛大學達成協議，本月底將有2名美籍華裔生到青年局實習，也會安排到校園與台灣青年交流，盼他們從2個月觀察給回饋，也會參與提案，可行就會來做。

殷瑋表示，更要讓他們作為宣傳大使回到自己國家行銷台灣，在實習結束後也會拍攝訴說感想，製作成影片，未來盼能與更多海內外大學合作；哈佛實習生計畫已規畫一年多，更是由蔣親自出馬敲定，9月蔣規畫訪美，團隊也會規畫後續活動。

面對青年就業、創業，殷瑋認為，創業屬於產發局業務，就業則是勞動局，但若要諮詢要兩邊跑，並不便利，他希望能在青年局提供一個平台，讓有需求青年有一個專門對口，創業、就業都可以提供相關建議。

殷瑋提到，公民參與也是必須要做的，青年聲音愈來愈被重視，會建構一個平台，讓青年可以提案給市府，其他包含校園社團活動等也會給相對補助。