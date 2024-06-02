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先嗇宮270尊神將遶境 拚金氏紀錄

聯合報／ 記者江婉儀／新北報導
新北三重先嗇宮建宮270周年，來自全國270尊神將遶境三重地區，挑戰金氏世界紀錄。記者江婉儀／攝影
新北三重先嗇宮建宮270周年，來自全國270尊神將遶境三重地區，挑戰金氏世界紀錄。記者江婉儀／攝影

新北三重先嗇宮建宮270周年，昨恭迎神農大帝，來自全國270尊神將遶境三重地區，挑戰金氏世界紀錄「最大規模神將遶境祈福活動」，先嗇宮董事長李乾龍表示，希望透過兩岸宗教活動，讓兩岸可以和平共存。廟方說，認證單位表示要回去研究，才會公布認證結果。

遶境隊伍昨上午8點先在三重體育場集合，來自全國各地的神將整齊排列於大草皮上，也吸引許多民眾前來拍照，三聲起馬炮燃放後，在北管樂團的帶領下，一組一組神將依序整齊出發，遶境三重市區，場面非常壯觀。

副市長長劉和然說，以270尊神將來慶祝先嗇宮270周年，也讓市民能夠有機會欣賞神將藝術。

金氏世界紀錄裁判Sonia表示，評判最大的遊神金氏世界紀錄，最低標準是250尊神尊，只要超過就創下金氏世界紀錄，要判斷成功，還要達到「足夠的神尊數量」、「如果攜帶神像的一個或多個參賽者無法完成路線，就要從總數量扣除」等條件。

民政局表示，神將台語為「大仙尪仔」。不同的神明會搭配不同的神將，一般常見組合如媽祖搭配千里眼及順風耳將軍，城隍爺搭配范謝二將軍，而先嗇宮神將會則是由採藥童子安明瑞、安明童，作為神農大帝的駕前神將。

三重 先嗇宮 遶境

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