清潔隊拾獲20萬元 失主驚訝全捐出

新北市環保局萬里區清潔隊員高文龍某日處理資源回收物時，發現一袋回收燈泡紙袋內藏有千元大鈔達20萬元，高員立刻回報區隊幹部向警方報案，在員警協助下成功找到失主翁男，才知道是他已故老父親生前藏的，他並將款項全數捐給在地福德宮，回饋鄉里。

翁男表示，該筆現金為他的父親在過世前所藏，先前也曾發現父親藏起來的50萬元，可是早已腐化難以辨認，這次接到金山警分局通知領回款項時，真的很驚訝，也感謝高男與員警。翁男原本要包一個紅包感謝撿到錢的高男，卻被以「職責所在」為由婉拒。最後翁男也將找回的20萬元，全數捐給宮廟。

環保局長程大維說，清潔隊員不僅辛苦維護市區環境清潔，也熱心助人，除本職工作外，也協助民眾處理各種環境問題，高男拾金不昧值得肯定，將依清潔隊員工作規則，及清潔隊拒收餽贈暨拾金不昧獎勵原則表揚。

環保局表示，清潔隊員常在執行勤務中，拾獲民眾遺留在廢棄家具或回收紙箱內的財物，內容五花八門，提醒民眾在丟垃圾前，務必仔細檢查，如遺失可洽詢所在區清潔隊，或1999市民服務專線，環保局會派員協尋。