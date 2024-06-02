監委查塭仔圳 新北市府：蘇貞昌任內發布

監察委員田秋堇、林盛豐、趙永清昨認為，新北山腳斷層緊鄰、貫穿塭仔圳及洲子洋市地重劃區，相關主管機關有無善盡職責，維護民眾安全，將申請自動調查。市府指出，洲子洋都市計畫、塭仔圳都是在前台北縣長蘇貞昌任內發布實施。藍營反批，過去早就規畫，現在卻突然要查，要求監察院拿出數據。

塭仔圳從一片違章工廠到今重劃開發，是市長侯友宜最為自豪的政績之一，並與周邊的五股、泰山共同發展，洲子洋也被侯友宜視為大台北地區中心及交通要塞。

監委表示，依據經濟部地質調查及礦業管理中心公布活動斷層分布圖，目前共有36條活動斷層，其中「山腳斷層」貫穿人口密集大台北區，包括五股洲子洋市地重畫區，緊鄰目前正在開發的塭仔圳重劃區，事涉公共安全及人民權益等議題。

監委認為，雙北地區逾30年以上老屋數量龐大，眾多建物耐震能力恐怕不足，市府近年於山腳斷層地帶推動重大都市計畫建設，勢必帶動人口進駐及商圈發展，倘山腳斷層錯動，勢必影響眾多人民權益及安全，市府有無詳加評估並審慎考量？

市府表示，洲子洋最初民國73年由前台北縣長林豐正發布主細計、蘇貞昌94年細計通檢發布實施，98年日完成自辦重劃工程；塭仔圳最初都市計畫為87年、細部計畫91年發布實施，均為蘇貞昌縣長任內。

市府表示，洲子洋地區在94年都市計畫內已載明，因應山腳斷層，建築基地開發，應照建築技術規則調查地基；109年土地使用管制要點通檢時，更要求未來建築基地開發，除須依建築技術規則、地質法等相關法令外，土地使用管制規定第10點也規定「不得作為容積移轉之接受基地。」

塭仔圳部分，市府表示，主動將斷層經過區位畫設公園綠地，相關結構設計圖說，需經學術或專業單位審議，兼顧安全。

議長蔣根煌認為，周邊頭前重劃區這麼多高樓，這次地震也沒問題，過去也早就規畫，「現在突然來查這個真的沒意思，這怎麼會是侯友宜的錯？」

市議員陳明義認為，斷層是百年以上問題，監察院應該拿出數據支撐，「否則陽明山也有火山爆發的風險，就都不要蓋了」。