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山腳斷層貫穿塭仔圳、洲子洋重劃區…監委要查 新北：皆蘇貞昌任內發布

聯合報／ 記者張曼蘋李成蔭／新北即時報導
監察委員昨認為，山腳斷層緊鄰、貫穿塭仔圳及洲子洋市地重劃區，將申請自動調查新北市政府有無善盡職責，維護民眾安全。圖／新北市城鄉局提供
監察委員昨認為，山腳斷層緊鄰、貫穿塭仔圳及洲子洋市地重劃區，將申請自動調查新北市政府有無善盡職責，維護民眾安全。圖／新北市城鄉局提供

監察委員今認為，山腳斷層貫穿塭仔圳及洲子洋市地重劃區，將申請自動調查新北市政府有無善盡職責，維護民眾安全。引發地方藍營議員群批，要求監察院拿出數據。對此，新北市府說，洲子洋都市計畫、塭仔圳都是在時任台北縣長的蘇貞昌任內發布實施。

新北市府表示，五股洲子洋都市計畫最初民國73年7月7日由台北前縣長林豐正發布主細計、91年4月20日蘇貞昌同意成立重劃會、94年3月28日細計通檢發布實施，98年4月8日完成自辦重劃工程。另外塭仔圳最初都市計畫主要計畫為87年3月27日、細部計畫91年12月31日發布實施，均為蘇貞昌任內。

新北市府表示，五股洲子洋地區在94年都市計畫內載明，因應山腳斷層，建築基地開發，應依照建築技術規則建築構造篇第64條調查地基，更深入掌握地質影響程度；109年土地使用管制要點通檢時，更因應山腳斷層因素，未來建築基地開發其管制事項，除須依建築技術規則、地質法等相關法令規定辦理外，更在土地使用管制規定第10點規定「本計畫區自110年7月1日起不得作為容積移轉之接受基地。」

至於塭仔圳，新北市府表示，109年8月發布實施都市計畫中，主動將斷層經過區位畫設公園綠地，並透過土地使用分區管制要點第12點規定，「指定結構設計圖說，需經學術機關或專業單位審議的建築基地範圍圖」，兼顧土地所有權人及民眾安全。

新北市議長蔣根煌認為，周邊頭前重劃區這麼多高樓，這次地震沒問題，新莊副都心、頭前重劃區、新泰塭仔圳本就是要一起開發，過去早就規劃，「現在突然來查這個真的沒意思，這怎麼會是侯友宜的錯？」

議員宋明宗則說，斷層非一兩天的事情，斷層從蘆洲、五股、新莊到泰山，而塭仔圳重劃區也早在30年前就規畫。議員陳明義認為，專業問題應專業判斷，不過斷層是百年以上的問題，頻率也不清楚，且照這標準來看，整個台灣都是地震帶，「所以監察院要講什麼，應該拿出數據支撐，否則陽明山也有火山爆發的風險，那就都不要蓋了」。

侯友宜 地震 塭仔圳 監察院 蔣根煌 蘇貞昌 重劃區

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