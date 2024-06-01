清潔員從回收舊燈泡挖出20萬 失主：亡父生前藏的
新北市萬里區清潔隊員高文龍某日在社區處理資源回收物時，發現一袋20瓦回收燈泡，袋中還有一個破損腐化紙袋，打開分類才驚覺包著兩疊千元大鈔，金額達20萬元。高男立刻回報並到警局報案，最後成功找到失主翁姓男子。翁男坦言，這是已故老父親生前藏的，他更將款項全數捐給在地的福德宮，回饋鄉里。
翁男表示，該筆現金為他的父親在過世前所藏，先前也曾發現父親藏起來的50萬元，可是早已腐化難以辨認，這次接到警局通知領回款項時，真的很驚訝，也感謝高男與警方。翁男原本要包一個紅包感謝撿到錢的高男，卻被以「職責所在」為由婉拒。最後翁男也將找回的20萬元，全數捐給宮廟。
環保局長程大維表示，清潔隊員不僅辛苦維護市區環境清潔，也熱心助人，除本職工作外，也協助民眾處理各種環境問題，且高男此次拾金不昧值得肯定，將依清潔隊員工作規則，及清潔隊拒收餽贈暨拾金不昧獎勵原則表揚。
環保局表示，清潔隊員常在執行勤務中，拾獲民眾遺留在廢棄家具或回收紙箱內的財物，內容五花八門，包括現金、手機、皮夾、證件、信用卡、存摺、金條、戒指珠寶等，提醒民眾在丟垃圾前，務必仔細檢查，如遺失可立即洽詢所在區清潔隊，或1999市民服務專線，環保局將將快派員協尋。
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