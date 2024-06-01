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柯文哲要京華城專案小組列出問題來 藍諷：考場不敢來還想拿考卷

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
民眾黨主席柯文哲。圖／聯合報系資料照片
民眾黨主席柯文哲。圖／聯合報系資料照片

北市議會京華城容積違失案專案小組昨第6度開會，決議將邀前市長柯文哲來訪談。柯文哲今受訪指出，已經調查很多次，到底還有什麼問題請列出來。專案小組召集人游淑慧說，這就像考試資料、可能考題都提供，現場還能Open Book，結果柯連考場都不敢來，要求提供考卷，好讓他請人先幫忙擬好答案來作答嗎？

柯文哲說，他是要解決問題不是作秀，從頭到尾他的態度都一樣，會把所有會議紀錄、錄音上網公開，已經調查很多次，到底還有什麼問題請列出來，「我個人對台北市公務員很有信心，相信制度，不是相信我自己」，他對共識8年的北市都發局官員很有信心，沒問題。

游淑慧指出，議會和監察院對京華城案的質疑問題，大概都講了3個月吧。如果柯前市長希望透明公開，他到議會的訪談，小組可以全程開放媒體且直播。

游淑慧說，議會的專案小組設置辦法和目的，其實類似民眾黨支持的立法院調查權。立法院有法源可以處罰擺爛的卸任官員，但北市議會沒有。如果柯前市長決定繼續自說自話，議會只能自認倒霉，遇到一個闖了禍不認帳的前市長。

北市 柯文哲 民眾黨 游淑慧 立法院

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