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蔣萬安青年局政見兌現 議員建議掌握AI趨勢、預算要透明

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
台北市政府正式成立青年局，台北市長蔣萬安兌現競選承諾。記者曾原信／攝影
台北市政府正式成立青年局，台北市長蔣萬安兌現競選承諾。記者曾原信／攝影

台北市長蔣萬安兌現競選承諾，青年局今掛牌成立，然而北市議員看法兩極，民眾黨認為成立是好事一樁，但憂業務與其他局處疊床架屋、青年局恐成蔣萬安禁衛軍，綠白均質疑青年局預算不公開透明，國民黨則建議掌握AI等新興科技趨勢，關注年輕人在國際的競爭力。

國民黨議員曾獻瑩認為，青年局要促進年輕人創業、就業，更應關注他們的國際競爭力、創新力，尤其AI等新興科技趨勢的掌握非常重要，該局應提供學習管道與平台。另外，青年局支持年輕人職業發展同時，也要提供資源，幫助他們建立、維持健康的家庭關係。

民進黨議員林延鳳指出，議會早於1月下旬通過組織規程，市府卻遲至4月中旬才公告要成立，更批該局從有組織法源到正式成立，市府1.5個月期間卻不提任何墊付案或追加預算，質疑規避議會監督。

林延鳳說，她向主計處了解，青年局要待成立才會補提追加預算，甚至不排除動用二備金，而且主計處送議會的各局處移撥預算內容，還找不到該局招聘5名非編制人力預算來源科目金額。她批評北市府草率成立青年局，更是明目張膽「先上車後補票」。

民眾黨議員陳宥丞認為，青年局成立過程與議會溝通不足而有許多衝突，恐埋下未爆彈。不只預算不公開透明，迄今仍未完整陳述預算編列，業務也有疊床架屋情形，如何與原先局處業務溝通、交接，青年局仍無法清楚說明，未來恐產生更多矛盾。

陳宥丞再指出，青年局用人唯才，然而團隊徵才狀況不盡理想，也無青年相關專家、學者出面背書，不禁令人懷疑，青年局是否將成蔣市府培訓所，也喊話青年局長殷瑋等人不要成為蔣萬安的禁衛軍，應該好好發展青年業務，否則青年局將來會成眾矢之的。

AI 國民黨 殷瑋 民眾黨 民進黨 蔣萬安

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