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害大巨蛋不能辦演唱會？柯文哲反駁：有2條件當然可以辦

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
民眾黨主席柯文哲（中）攜夫人陳珮琪（右）今天上午前往鳳山黃埔新村，參觀曾代表民眾黨參選高雄市長的前議員吳益政攝影展。記者徐白櫻／攝影
民眾黨主席柯文哲（中）攜夫人陳珮琪（右）今天上午前往鳳山黃埔新村，參觀曾代表民眾黨參選高雄市長的前議員吳益政攝影展。記者徐白櫻／攝影

北市議員關心大巨蛋何時能辦演唱會，副市長李四川直言，使用執照註記被前巿長柯文哲執政時期綁死，須與議會共同解決。柯文哲對此表示，在做好演習及逃生計畫前提下，大巨蛋當然可以辦演唱會，也強調，當年大巨蛋因意識形態限高，球場地面低於地表10公尺，逃生路線複雜，若他當市長不會這樣設計，浪費錢。

李四川表示，大巨蛋要辦演唱會只要符合大型群聚活動管理自治條例，而柯市府時期卻在使照註記上綁死；已經努力1年多，至今無法解決。

柯文哲上午參觀前議員吳益政攝影展，柯表示，大巨蛋原始設計是要打棒球，不是開演唱會、園遊會，當觀眾都坐在觀眾席上，跟棒球場上1、2萬人的疏散逃生路線不同；大巨蛋要保證體育用途優先，但不可能 1年365天都體育用，可以做其他用途，不過這樣人不是只在觀眾席上，辦演唱會的觀眾可能會到下面球場。

柯文哲話鋒一轉說，當年大巨蛋設計的最大問題，不知道是誰說它在國會紀念館對面，所以把它限高，並非因為飛航而限高，不過打棒球需要一定高度，限高導致球場平面在地表以下10公尺，後來為逃生路線搞得很複雜，若重來一遍，當時他是市長，不會因為位在國父紀念館對面限高，導致球場往下降，設計困難、多浪費錢，反正當年因為意識形態而這樣。

柯說，大巨蛋本來就可以當演唱會使用，但要另外做逃生計畫，平面預計要裝多少人，要有計畫，不是每次都去申請，若可以的話，一開始要慢慢試，不要一下裝2萬人，寫計畫預計最大容量多少，比容量小可以比較辦理。柯強調，可以當演唱會用沒問題，但要先有逃生計畫、要有演習。

記者進一步追問，是否願意配合調查約談。柯文哲說，他是要解決問題不是作秀，重頭到尾他的態度都一樣，會把所有會議紀錄、錄音上網公開，已經調查很多次，到底還有什麼問題請列出來，「我個人對台北市公務員很有信心，相信制度，不是相信我自己」，他對共識八年的北市都發局官員很有信心，沒問題。

民眾黨主席柯文哲（中）今天上午攜夫人陳珮琪（右）前往鳳山黃埔新村，參觀曾代表民眾黨參選高雄市長的前議員吳益政攝影展。記者徐白櫻／攝影
民眾黨主席柯文哲（中）今天上午攜夫人陳珮琪（右）前往鳳山黃埔新村，參觀曾代表民眾黨參選高雄市長的前議員吳益政攝影展。記者徐白櫻／攝影

北市 大巨蛋 柯文哲 演唱會

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