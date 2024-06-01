先嗇宮「三重大拜拜」今上午起駕 270尊神將遶境挑戰創世界紀錄

新北三重先嗇宮建宮270周年，先嗇宮恭迎神農大帝及來自全國270尊神將遶境三重地區，要挑戰金氏世界紀錄「最大規模神將遶境祈福活動」，在點燃起馬炮後，也象徵遶境活動正式開始。先嗇宮董事長李乾龍認為，今天會順利挑戰成功，也希望透過兩岸宗教活動，讓兩岸可以和平共存。

遶境隊伍今天上午8點先在三重體育場集合，來自全國各地的神將整齊排列於大草皮上，也吸引許多民眾前來拍照，三聲起馬炮燃放後，在北管樂團的帶領下，一組一組神將依序整齊出發，遶境三重市區，場面非常壯觀。

李乾龍說，「三重大拜拜」是三重地區的重要年例，今天是「總動員」，不但許多在地宮廟皆前來贊境，更有來自全國270尊神將大會師，共同恭迎神農大帝巡安三重，保佑每位市民都能獲得神明滿滿的恩澤。新北市副市長劉和然說，今天活動以270尊神將來慶祝先嗇宮270週年，也讓市民能夠有機會欣賞神將藝術。

金氏世界紀錄裁判Sonia表示，今天她作為官方裁判，要負責衡量、主持、評判最大的遊神金氏世界紀錄，最低標準是250尊神尊，只要超過就創下金氏世界紀錄，要判斷成功，還要達到「足夠的神尊數量」、「如果攜帶神像的一個或多個參賽者無法完成路線，就要從總數量扣除」、「遊行中沒有明顯差距，間距不超過四尊神尊」，判定結果將在下午揭曉。

民政局表示，神將台語為「大仙尪仔」，是台灣廟會中常見的陣頭，其為一人藏身在超過3公尺高的神偶，以肩扛抬，行進或拜廟時大幅晃動雙手，並踩踏七星步、三川步等陣式，以顯示神將的威嚴。