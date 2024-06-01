「沒誠實就嘸友誼可談」 侯友宜：從刑警到市長就是靠誠實

新北市長侯友宜今早出席第二屆永慶誠實徵文比賽頒獎典禮，新北共156所學校、1997名學生投稿，其中新埔小學得獎數最多，獲10萬元「誠實教育績優獎學金」。侯友宜表示，他以前念警官學校時，衣服上就繡著「誠」字，誠實是很重要的橋梁，且沒有誠實，就沒有友誼可談，他從基層刑警到現在這個位置，「我也是靠誠實」。

該徵文比賽是由永慶慈善基金會在雙北、台中與高雄舉辦，並由聯合報系承辦。基金會更加碼獎學金，每區獲獎學生數最多的學校贈10萬元誠實教育績優獎學金、報名人數前3名的學校各贈5萬元誠實教育推廣獎學金，共105萬元。

聯合線上融媒體事業部業務一部經理郭浩涵表示，聯合報系長期關注台灣教育，期望透過媒體的力量為台灣的教育環境帶來正向改變，期望透過徵文比賽，激發學生內心誠實的本質，落實品格教育的方針。

國小中年級組冠軍五華國小姚巧楹說，「讓誠實為我們擦亮心底的那面鏡子，照映出明亮人生」；國小高年組冠軍鷺江國小陳祈祐則認為「誠實的光芒如影隨形，指引我們走向正確的道路」；國中組冠軍南山中學蔡昕樺認為「謊言是弱者的自卑，似玻璃，脆弱且無實，擋不住誠實的堅韌」。