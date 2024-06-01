昔與林襄自拍 蔣萬安今在青年局揭牌時牽手李多慧+自拍

台北市長蔣萬安上午參加北市府青年局成立茶會，與味全龍「小龍女」李多慧自拍，媒體問蔣，如果太太看到他跟林襄或李多慧自拍會生氣嗎？蔣萬安說，都不會生氣。至於是不是比較想跟李多慧自拍？蔣萬安說「我是亘粉」。不過，隨後在青年局揭牌時，蔣萬安大喊「等一下」，主動拉起李多慧的手到「C位」一起同框。

蔣萬安近來因台北市警察局長人事爭議，被指生氣動怒，媒體上午問他氣消了嗎？蔣萬安說「我沒有生氣呀」，都是很理性平和在回答各界的問題。媒體還問是不是因為李多慧來才消氣？蔣萬安笑而不答，他說，必須要講「多慧今天會來是市府發出的邀請」其實一切安排都是青年局在規畫。

蔣萬安曾在出席中職味全龍隊開季記者會，並與加入啦啦隊的「小龍女」林襄開心自拍，之後被問到回家後太太的反應時，蔣萬安說，太太有看到新聞，稍微關心了他一句後，就把三寶丟給他餵奶。

蔣萬安今天同框李多慧是否又會驚動太座？蔣萬安致詞時說，今天茶會，各縣市青年局、青發局都來參加，盛況空前「但我不會說都是為了多慧來的」；今天是重要的日子，青年局正式掛牌，也謝謝李多慧，未來也會多推廣和國際間交流。

青年局揭牌時，蔣萬安、青年局長殷瑋、議長戴錫欽以及李多慧來到場外揭牌合照時，蔣萬安還大喊「等一下」，接著主動上前將站在最外側位置的李多慧牽到C位，一起合照。

蔣萬安受訪時指出，青年局的成立其實是他的競選承諾，也是對市民的許諾，就是當時有跟很多的年輕朋友交換意見與對話，青年局的成立，其實就是希望未來能夠有一個單一局處，提供資源來協助在台北市的年輕朋友，不管在居住、職涯規畫以及國際交流上面，都可以展現出首都的格局。

蔣萬安表示，未來青年局會做對接的窗口，重要的是秉持一個理念，所謂青年局的首都格局，就是希望跟所有年輕朋友是平等相待，而且是一起行走、同行者的角色，他未來對於青年局有很高的期許。至於外界對青年局預算有疑慮，蔣萬安說，一切都是依照預算法相關規定來進行，而且在過程中也都經過議會不斷地討論，交換意見，有完整的審議。