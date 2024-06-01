專訪／史上頭一遭！哈佛大學學生來北市青年局實習、還可提案

蔣萬安競選政策之一成立青年局今正式兌現，今早將辦掛牌儀式，出任第一任局長是年僅41歲的市政顧問兼發言人殷瑋，他接受本報專訪透露，今年暑假將有哈佛大學的學生來青年局實習，並共同參與青年局政策討論，也可成為蔣萬安9月訪美的交流重點。

依照青年局編制共有三個主要業務科室，包含綜合規畫科、國際發展科及職涯支援科，殷瑋這次收到逾400封履歷，最終選出20位公務員，每一位都是他親自面試；團隊雖來自各地，但成員每周會利用下班時間，主動來市府討論業務，往往到晚上11點後才結束。

殷瑋提出三大面向，包含國際視野、青年就業、公民參與等，將是青年局推動核心方向。

殷瑋說，希望北市青年能拓展視野，與國際接軌，邀請海內外大學生來實習、交流，今年已跟美國哈佛大學達成協議，將有2位美籍華裔生到青年局實習，除了日常工作，也會安排到校園與台灣青年對談交流，最終盼他們從2個月觀察給回饋，讓其參與政策提案，可行也會來做。

談到計畫源起，殷瑋表示，蔣萬安上任後非常注重青年國際交流，這也是青年局推行政策重點之一，不僅要讓國外青年看見台灣，更要讓他們作為宣傳大使回到自己國家行銷台灣，在實習生結束後也會拍攝訴說感想，製作成影片，未來盼能與更多海內外大學合作，實習單位也能更多元。

殷強調，哈佛實習生計畫已規畫一年多，更是由蔣親自出馬敲定，9月蔣也碰巧規畫訪美，團隊也會規畫後續相關連結活動。

面對青年就業、創意問題，殷瑋認為，以過去業務來看，創業屬於產發局業務，就業則是勞動局，但對於青年來說常常會在這兩個角色之間轉換，若要諮詢要兩邊跑，並不便利，他希望能在青年局提供一個平台，讓有需求青年有一個專門對口，創業、就業都可以提供相關建議。

殷瑋提到，公民參與也是必須要做的，現在社會上青年聲音越來越被重視，作為市府應該要給予支持鼓勵，盼能建構一個平台，若青年看到、想到任何事情，或對政策有想法，都可以透過平台提案給市府參考，其他包含社團活動等也會給予相對補助。