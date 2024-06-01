江翠北重劃區 7月試辦跳蛙公車

新北板橋江翠北重劃區人口陸續進駐，將增數萬名人口，但AB區民眾怨周邊鮮少公車經過，且路線長、光搭到板橋捷運站要繞1小時。民代日前辦說明會，交通局表示，將派橘5以跳蛙公車方式，規畫接到府中或板橋或新埔等最近捷運站，7月起試辦4個月。

市議員黃淑君自2月起做地方意見調查，日前找交通局、台北客運業者與地方里長、民眾一起討論。黃說，很多民眾反映希望該區有更多路線公車經過，問卷多數也希望上班時間能有直達捷運站車次，下班則恢復既有路線停靠，讓更多人轉乘。

台北客運業者表示，因重劃區有好幾個社區，希望社區可規畫跳蛙時間，再把時間給他們，目前先以兩班次為主，若人數達30人以上就可開車，若人數不到就暫緩，另外跳蛙公車收費會較高一些，雖可搭配1200月票，但將以設定兩段票為原則。

中正里長林煌益表示，若未來橘5可以在每日上班期間有班次，以跳蛙公車形式到捷運站很好，但中間會經過幾站、預計多久時間，希望可以跟民眾說清楚。

現場一名住戶則說，希望跳蛙公車可在定點上車後，直接走環河路到達捷運新埔站，讓通勤時間縮更短。另外也有一名女子說，板南線在上班時間難以從新埔站擠上車，希望可以送到最近的板橋、府中捷運站。

新北交通局運輸管理科長林詩欽表示，AB區南側將會派橘5以跳蛙公車方式，上班時間派2、3個班次，從社區出發接到最近捷運站，6月中提案至交通局、6月底前公告、7月上旬起試辦4個月，後續視運量存廢路線。