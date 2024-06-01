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三重果菜市場重建爭議 市府挨批程序顛倒

聯合報／ 記者江婉儀／新北報導
三重果菜市場使用超過40年，設備老舊，周邊交通壅塞，要原地重建或異地重建，方案至今尚未定案。記者江婉儀／攝影
三重果菜市場使用超過40年，設備老舊，周邊交通壅塞，要原地重建或異地重建，方案至今尚未定案。記者江婉儀／攝影

新北三重果菜市場使用超過40年，設備老舊，周邊交通壅塞，市府規畫原地重建，或配合銀河灣遷至蘆洲北側，至今尚未整合。民代質疑，市府先提政策，後面才補綜合規畫對外招標，程序顛倒。農業局則否認，指採購案在小組會議前就簽准，後因修正文件才又更正。

市場總面積約6655坪，設有蔬果拍賣場、水果零批場、小型冷藏庫、辦公室及工會辦公室，其他設備如地磅、檢驗室及24小時監視系統等。

市府規畫要遷移到蘆洲，但被蘆洲在地民眾及三重攤商反對，至今都沒有達到共識。

議員顏蔚慈質疑，該處原要做公園，但農業局2020年3月30日第6次專案小組會議中，才首次提銀河灣計畫，但到了4月30日才提出「新北市蘆北地區河川空間立體化計畫綜合規畫委託技術服務」，對外公開招標，金額還高達5千萬，根本先射箭再畫靶。

農業局表示，綜合規畫採購案是在第6次專案小組前，就簽准移採購處上網公告。系統4月1日公告，後因修正招標文件，才又在4月30日更正公告。

市議員李宇翔也說，市府說有民眾陳情意見，才提出要把三重果菜市場搬到蘆洲的想法，他要求市府提供相關書面資料。城鄉局長黃國峰允諾一周內提供。

新北果菜公司總經理江惠貞說，目前已有整理536個攤商看法，其中包括若要原地重建，希望營運不間斷；若要異地遷建，應讓攤位在同一樓層營業，不要分多個樓層，也要有足夠停車位跟冷藏庫，這些意見都會再評估。

三重 議員

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