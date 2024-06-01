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新北罷侯團隊鬧分裂 停止連署

聯合報／ 記者張曼蘋／新北報導
罷侯行動昨確定暫停連署。本報資料照片
罷侯行動昨確定暫停連署。本報資料照片

罷免新北市長侯友宜連署行動昨公告停止連署，發起人郭嘉淇說，成員退出並拿走約2萬多份連署書，僅歸還3183份，其中王姓前總區長更揚言要燒手上連署書，會盡力處理後續。王前總區長回應，內部分裂、大家想要當王。侯友宜昨僅說，「我繼續努力拚市政」。

郭嘉淇表示，原自救會成員總區長王姓男子身為連署書總保管，及財務組長黃姓女子陸續在4月23日、24日退出且不願意交還連署書，經多次斡旋，僅於5月11日歸還3183份，與王男先前告知的2萬3千多份的數量有極大差異，後續也溝通無果，5月18日王男坦承手邊還有連署書，並揚言要直播燒手上的連署書來威脅，其用意不明。

郭嘉淇指出，連署書為民眾個資，非團隊任何一人所有物，對王男與黃女損害公眾利益的行為遺憾，已詢問律師並採取行動，後續將會把取回的連署書造冊、登記部分姓名與地區，供已連署民眾查詢，至於不在名單內者，可對王男提告，很遺憾此次罷免行動須暫停。

郭表示，對新北民眾造成傷害感到歉意，會盡所能把罷免後續事宜妥善處置、收尾，給所有參與連署的新北民眾一個滿意的結果。

王男則解釋，罷侯行動初心變調、內部分裂，「大家都想要當王」，更透露罷免無法進行原因是「缺資金來源」；而另一位退出的財務組長黃姓女子，要收回私人的郵政信箱，也被當戰犯，根本本末倒置。

王男坦言，他跟黃女花2、30萬以維持團隊運作，如今他們退出，團隊就沒有資金來源。他怒說，當初所有連署書都是他開車去送跟收回，最後卻變成他侵占，且過程中他願意給連署書，但卻被要求要點清數量、拍照等，十分不合理。

至於被指控要燒掉連署書，他說，因為連署書上的個資很重要，他也自費買保險箱來存放，就是要避免個資外漏，而揚言要燒掉，是因上面都是民眾個資，必須要銷毀。他也強調，有保留匯款資料等證據自保，不怕被汙衊，若挨告，他也不會坐以待斃。

郭則說，當初大家相信王男，才會請王代為保管連署書，退出團隊就該歸還連署書。

侯友宜 連署書

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