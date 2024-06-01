京華城案 專案小組將訪談柯文哲

北市議會「京華城容積違失案專案調查小組」昨第6度開會，當年都委會委員會中坦言，都覺得適法性有很大疑慮，不該幫個案創設容積，但當時意見未被採納；專案小組將邀前市長柯文哲來訪談，並列4次會議時間供選擇。

目前京華城案審查進度，時任都委會3次專案小組會議多位委員、都發局前局長黃景茂，都在前5次會議列席說明；前副市長彭振聲昨是第二次受邀，仍未現身。

專案小組召集人游淑慧轉述昨會議內容，參與訪談2位府外委員曾光宗、黃台生均直言，當年都覺得適法性有很大疑慮，不該幫個案創設容積且都有發言表達，但印象自己發言部分未被後續處理。曾回憶，當時審議本案的想法，怎麼敢送進這個案子？

游淑慧指出，會中決議一是邀柯文哲至專案小組訪談，並提供6月4次開會時間給柯選擇，若他仍行程繁多難以配合，專案小組將請柯提供3個時間，以媒合專案小組成員時間。二為彭振聲原透過中間人跟她聯繫，願擇日接受訪談，後來又表達不願意。

游淑慧指出，三是都委會府外委員訪談已完畢，下周則是當年府內代表訪談。都委會委員是由市長圈選府內局處代表、邀請府外學者專家共同組成，但針對京華城案，翻閱歷次都委會發言紀錄，幾乎都是府外委員發言質疑，府內應把關的各局處代表則一言未發，「形成當家都沒意見的情境」。

游淑慧提及，都委會能不能一手幫業者研議、一手又幫業者審議？經都委會整理近10年所有研議案共39件，其中38件研議案屬公部門提案或市府交下，僅有京華城一案屬私人投資案。