馬力斯颱風來勢洶洶 台電金門超前部署已完成動員整備

馬力斯颱風來勢洶洶，依據中央氣象局資料顯示，馬力斯目前以每小時16公里速度，向北北西進行，依路徑顯示可能影響金門地區，台電金門區營業處今天表示，已完成颱風動員整備，也提醒民眾做好防颱準備，尤其是抽水站等不能停電的相關單位或設備，請及早自備發電機或不斷電設備。

台電金門區營業處表示，因為過往幾次颱風都造成路樹倒塌，或招牌遭強風吹落時破壞配電設備，造成不少民眾家中停電，這次他們特別超前部署，今天下午就召集了搶修工作班跟巡修班的同仁共13人，做計畫部署，台電強調，目前人員機具與材料都準備好，如果真的有停電狀況發生，一定能快速排除。

據了解，過去颱風期間常發生樹枝或大樓地下配電室淹水影響搶修，台電也請民眾加強防範地下室淹水、加強固定招牌看板、取下懸掛物、修剪樹枝。如遇電線掉落與外露，請立即通知台電處理，切勿自行撿拾或碰觸，避免觸電。

針對颱風造成的停電事故，台電將積極搶修儘快復電，復電程序將採「供電樞紐變電所→主幹線→分歧線」的原則來進行，並以先大眾運輸、自來水及電話通信等公用設施，然後一般用戶的順序，安排人員搶修，不過搶修進度仍會受到停電範圍、交通路況、風雨情況等影響，請遇到停電狀況的民眾多多體諒。