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銀河灣計畫被質疑「先提政策再補規畫」 農業局：修正文件才更正公告

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
三重果菜市場面積超過6千坪，共有536個攤商，每天凌晨3、4點，市場內就人潮滿滿。記者江婉儀／攝影
三重果菜市場面積超過6千坪，共有536個攤商，每天凌晨3、4點，市場內就人潮滿滿。記者江婉儀／攝影

三重果菜市場使用超過40年，設備老舊，周邊交通壅塞，新北市政府規畫異地重建，遷至蘆洲北側，但至今尚未整合好。民代質疑，市府開會時是先提政策，後面才補綜合規畫對外招標，程序顛倒，非常不嚴謹。農業局表示，採購案是在小組會議前就簽准，後來因修正文件，才又更正公告。

三重果菜市場總面積約6655坪，設有蔬果拍賣場、水果零批場、小型冷藏庫、辦公室及工會辦公室，其他設備如地磅、檢驗室以及24小時監視系統等。市府規畫要把三重果菜市場遷移到蘆洲，但被蘆洲在地人及三重攤商反對，至今都沒有達到共識。

農業局今針對「三重果菜市場營運及拆遷問題」報告，市議員顏蔚慈質疑，農業局2020年3月30日在第6次專案小組會議中，才第一次提銀河灣計畫，但到了4月30日才提出「新北市蘆北地區河川空間立體化計畫綜合規畫委託技術委託」，對外公開招標，金額還高達5千萬，根本是「先射箭再畫靶」、「黑箱作業」。

顏蔚慈說，通常是先做綜合規畫評估，才對外公布政策，沒想到農業局竟然順序相反，也沒有跟蘆洲人辦公聽會，告知要把果菜市場搬過來，這是重大計畫，程序出問題很不嚴謹，更沒寫5千萬經費哪裡來，認為非常不合理。

農業局表示，綜合規畫採購案是在第6次專案小組前，就簽准移採購處上網公告。系統於4月1日公告，後因修正招標文件，才又在4月30日更正公告。

另外，市議員李宇翔指出，市府說有民眾陳情意見，所以才提出要把三重果菜市場搬到蘆洲的想法，他要求市府提供相關書面資料，城鄉局長黃國峰答詢時回應，會在一周內提供。

新北果菜公司總經理江惠貞則說，目前已有整理536個攤商看法，若要原地重建，希望營運不間斷，若要異地遷建，應讓攤位在同一樓層營業，不要分多個樓層，也要有足夠停車位跟冷藏庫。

三重果菜市場使用超過40年，設備老舊，周邊交通壅塞，到底是要原地重建，或是異地重建，方案至今尚未定案。記者江婉儀／攝影
三重果菜市場使用超過40年，設備老舊，周邊交通壅塞，到底是要原地重建，或是異地重建，方案至今尚未定案。記者江婉儀／攝影

三重 議員

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