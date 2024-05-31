汐止智慧里賞花巷 住戶營造秘密花園成打卡點

在汐止區智慧里的康誥坑溪右岸，原本雜亂的環境，這幾年，里長黃智明和沿途的居民一起植栽綠美化，將空間交給住戶自己去種花做園藝規劃，所以，沿途走過去就有上百種的的花可以看，打造成智慧里賞花巷，還有住戶營造秘密花園，也成了打卡景點。

智慧里長黃智明說，在汐科火車站的康誥坑溪右岸步道，在10多年前荒廢不堪，雜草一堆，一下雨，一旁的土還會流到路面，而大約是在民國105年左右，智慧橋改建時，就在沿線也做矮牆阻止水往下流，後來也將蓋橋原本要移出去的土移過來，種花綠美化，打造成賞花巷。

黃智明表示，賞花巷最大的特色，沿途每一個相對的住戶，也就是他們的後門，就由他們認養，每一家都認養門前的一小段，除了里辦公處會提供一些肥料、樹材之外，他們私下會自己買些花花草草來增加賞花巷的亮點，其中也有些是少見的植物，像是居民阿福跟阿樹兩間相鄰的住戶，就打造了福樹花園，阿福就種了一些稀有的樹種，外觀長的很像米老鼠，盛開時相當可愛。

阿福說，因為樹葉型態很像桂花，因此中文名叫做「桂葉黃梅」，開的是黃花，上面有兩顆黑色果實，像是兩個眼晴露出來，就以都叫它米老鼠。另外，也有種火焰花等等，一旁還營造一個小天地，將喝完的酒瓶再加上一些玩具，都拿出來造景。

黃智明指出，真的很感謝沿線住戶的配合與付出，而且都很用心也願意花巧思，像是一位蔡小姐則是將自己的認養區打造成秘密花園，不但種了蓮花還養了魚，還擺了小桌子、椅子，放了桌布，讓鄰居們都可以坐著聊天喝喝茶，在大家的努力下，讓賞花巷成了汐止非常有名漂亮的巷道，外地像是台北市或是基隆都會特地來參觀，沿途成了打卡最好的景點。