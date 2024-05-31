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淡水民權里成立自主防災社區 強化前線救災能量

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
淡水區民權里舉辦區級災害防救自主防災演練，讓每一位居民都可以成為救災好幫手。 圖／紅樹林有線電視提供
淡水區民權里舉辦區級災害防救自主防災演練，讓每一位居民都可以成為救災好幫手。 圖／紅樹林有線電視提供

為了要在災害來臨時，做好防災及應變準備，淡水區民權里自主防災社區推動計畫，更在里內的公園設施旁空間，舉辦區級災害防救自主防災演練，由於政府的救災資源有限，民間力量無窮，面對大區域的災害發生時，居民自救是相重要且關鍵，透過平時訓練，讓每一位居民都可以成為救災好幫手。

淡水區與新北市在過去於全國防災成績表現亮眼，現在極端氣候愈來愈頻繁，社區有自救能力相當重要，不僅可以保護自己也可以協助其他人，在災害時將損失降低。

民權里長江瑟媚表示，這一次演練項目中，包括了摸擬颱風、火災及地震發生後，透過里長與居民組成的應變中心與公所聯繫，居民自行排除障礙，協助疏散災民等等，每一個步驟都相當確實。

這次防災演練，淡水區公所主祕徐天平表示，民權里是淡水區成立第13個，自主防災社區，在災害發生時，自救比例佔了七成，因此更希望將民眾自身的急救技能，藉由防災社區的演練提升，讓每個居民都可以成為第一時間的急救幫手，更可以發揮社區互助精神，達到防災自主的目的。

淡水 颱風

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