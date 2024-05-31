瑞芳吉安里長謝永昌帶路 社區點點綠美化舒適宜人

瑞芳區吉安里里長謝永昌，十多年下來帶領志工團隊，從無到有將里內多處髒亂點成綠美化，包括活動中心的屋頂菜園，還有河岸邊的綠化牆等等，一切都有目共睹，讓吉安里居住環境越來越舒適宜人。

瑞芳區吉安里十年前在活動中心屋頂打造空中菜園，在當時可說是瑞芳的先驅，平日幾乎都由里長謝永昌來維護，加上熱心志工的協助下，菜園的豐富程度不在話下，由於里長對於種花種草有高度熱忱，所以他也深入研究，種植當季蔬果，在在正值夏季，有葉菜類，瓜類，香草植物等等種類達上百種，讓人看了眼花撩亂，不過里長卻能如數家珍，一一和志工來介紹。

一向講求有機環保再循環的屋頂菜園，里長謝永昌堅持採有機栽培，投入不少心力，才有現在的豐碩成果，不僅提供給銀髮共餐加菜，讓長者吃得安心又健康，亦做為食農教育場域，提供給志工和附近學子親自體驗種菜和收成的樂趣。

吉安里里長謝永昌說，今年吉安里再度參加里環境認證，藉由參加此認證，激勵志工和當地居民，將自家周邊環境維護好，並將多處髒亂點打造成小花園，期待在花開期讓路過民眾有耳目一新的感受。

吉安里雖然地狹人稠，但是在里長和志工的努力下，居住環境一直在改善，里長也期待打造社區點點都有綠美化，讓髒亂點消失，一起為自己居住的環境營造更美好的景致。