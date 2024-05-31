大巨蛋演唱會難解？李四川上台講真話「給我一分鐘就好」

台北大巨蛋辦演唱會仍難解，台北市長蔣萬安下午赴議會總質詢，議員簡舒培問大巨蛋何時可辦演唱會時，副市長李四川主動走上台說「我講一分鐘的話就好」痛陳因柯文哲前市府寫的「但書」沒有辦法解，若一定要辦演唱會，就共同解決前面這「窟窿」；當時決策的人都已經離開台北市政府「我講得夠坦白了吧」市府、議會應該共同來解決這問題。

李四川說，106年內政部就已經發函，大巨蛋本來就是運動設施的執照，演唱會只能做臨時使用，但107年、109年柯文哲市府訂定要符合建築技術規則127條，說實在他和建管處談了很久，大巨蛋要不要辦演唱會？如果要辦就回到106年內政部的規定，如果不辦，由大家共同承擔責任。

他說，柯文哲寫的但書，因為這個但書沒有辦法解，台建中心和消防基金會也不知道該怎麼審，市府也沒有辦法解，「公務人員綁繩子比較容易」解開繩子的人要負很大的責任，如果要告訴大家大巨蛋不辦演唱會「誰寫的誰就去負責」

李四川說，做個負責任的政府，包括市議會，若大巨蛋勢必一定要辦演唱會，那就共同來解決前面這個「窟窿」他說，內政部已經在106年表明告訴你，大型集會依法行政回到大型集會自治條例就可以「是市政府自己綁在那裡」，自己去解決。

簡舒培說，使照註記就在那裡，沒有辦法解開怎麼辦？這件事就是柯文哲結的，綁的繩子，難道市府要放水、也要議會放水，當成沒看到？李四川也坦言，他不能放水呀；簡舒培追問，安全怎麼辦？李說，所有的事，依法行政時也無法保證，包括小巨蛋要辦演唱會，也是回到大型集會自治條例。

簡舒培也問，需要多久時間？針對使照註記上的解套方式，能給議會報告？ 李四川說，這不是時間能去解決 ，他早就說「建管處敢簽，我就敢批」但他們還是不敢。簡舒培追問，使照上寫的註記，都是現在的官員，他們會同意？李說，當然不同意啊，但是決策的人都已經離開台北市政府，「我講得夠坦白了吧」應該共同來解決這問題。

簡舒培要李四川不要講氣魄話，下面的人簽上來就核？李四川直言，當時的事務官也是因為上面的人叫他這樣寫，他就寫了啊，不是嗎？「我講的夠坦白了吧」簡舒培說，希望市府在一個月時間內告訴議會將怎麼做。