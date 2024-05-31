台鋼雄鷹教練不夠格帶北市青棒？ 議員爆：三商虎前投手也不合格

台北市長蔣萬安是資深棒球迷，上任後力推棒球運動，但北市議員陳賢蔚今在北市議會總質詢，批爛制度殺好教練，績效評量基準害多少教練不合格，諷「職棒二軍教練在北市不夠資格帶青棒？」希望蔣不要消費棒球、不是假球迷，要成為真正支持棒球從業人員的市長，並要求立即提出修正辦法。蔣承諾專案處理，1個月內完成修訂。

陳賢蔚質詢直言，對教育局非常不滿，過去質詢曾要求檢討「台北市政府教育局所屬高級中等以下學校專任運動教練績效評量基準」，教育局答應會調整，結果一年過後完全沒進展，今要蔣萬安正視此事，否則將不利於基層棒球人才培育與棒球運動推廣。

陳批考核制度非常爛，舉例北市首位棒球專案考核未通過者、南港高工棒球隊前教練吳承翰，吳若想達到70分合格，該校棒球隊須連續3年拿下市賽冠軍，至少要冠亞軍才能保有60分接受輔導資格。然而，吳現中華職棒台鋼雄鷹棒球隊二軍外野守備兼跑壘教練，「職棒二軍教練在北市不夠資格帶青棒？荒謬到了極點！」

同樣考核未過的還有北投國中棒球隊教練塗永樑，陳賢蔚指出，塗是中華職棒創始球員、三商虎棒球隊投手，原在大理高中執教，經向教育局申請被指派至北投國中；依相關規定，他得帶領球隊連3年取得冠亞軍才合格，甚至要擠入市賽前4名，才有接受輔導資格，但近4年前4名均為長安國中等其他4校。

陳賢蔚也透露北投國中5月10日教練考核審委會內容，委員們認為，站在學校第一線，最能感受到塗的辛苦，得知教育局通知不合格，大家都很錯愕，甚至覺得以球隊成績評比考核教練，有失公允。現在北投國中棒球隊非常害怕教練要離開，希望市府以專案處理該個案，立即提出補救辦法。