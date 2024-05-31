新店親情河濱公園共融遊戲場啟用 親子休憩好去處

新北市新店區新店溪親情河濱公園的共融遊戲場今天完工啟用，佔地約1.7公頃，市府打造全新自然遊戲場，有11種遊具，也改善原有寵物公園，讓親子與毛小孩有更舒適的休憩空間。

新北市高灘地工程管理處表示，親子夢遊天地共融遊戲場位在新店溪親情停車場及河濱公園自行車道間，除了有親子遊戲功能，也設置與景觀、材質和諧的塊石空間提供民眾休息使用。

高灘處表示，同時也改善舊有親情寵物公園，面積擴大成3000平方公尺，新增綠蔭、座階及水龍頭，讓毛小孩在嬉戲與奔跑後，可以簡單清洗，乾乾淨淨回家。

侯友宜致詞時表示，新店溪經過不斷改善與營造，結合周遭成為生態、文化、休憩娛樂的環境，今天親子夢遊天地主題遊戲場從雜草叢生蛻變成親子共融場所，讓新店成為宜居好地方。

高灘處說，親子夢遊天地是新北市第14座共融遊戲場，設置磨石子溜滑梯及攀爬遊戲組、各式旋轉設施與彈跳床，也規劃適合16歲以上民眾使用的體健設施，如划船器、橢圓機、高低壓腿器、肩關節活動器等。

高灘處表示，因周邊停車需求量大，也擴建周邊停車場空間，共有50個停車格及新增24個機車格，提供旅客或周邊民眾停車。