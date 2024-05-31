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改善醫療設備、空間不足問題 新北動保處改建工程年底完工

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
動保處位於新北板橋，但建築物使用超過40年已很老舊，醫療設備不足，通風不佳，動保處推動改建工程，預計年底完工，打造明亮辦公空間。圖／新北市動保處提供
動保處位於新北板橋，但建築物使用超過40年已很老舊，醫療設備不足，通風不佳，動保處推動改建工程，預計年底完工，打造明亮辦公空間。圖／新北市動保處提供

新北市寵物登記超過32萬隻貓狗，動保處位於新北板橋，但建築物使用超過40年已很老舊，醫療設備不足，通風不佳，因救援貓狗數量多，也容易殘留味道，加上人力擴充，辦公室空間不足，動保處推動改建工程，要趕在今年底完工。民代對此樂見其成，也建議有些住戶對聲音敏感，要做好隔音設施。

新北寵物登記18萬6172隻狗、13萬9243隻貓。動保處業務量多又多元，除了救援貓狗，捕蜂捉蛇，鳥、爬蟲類等動物也要。動保處是3層樓建物，1983年完工後，原本是作為畜禽動物疾病防治，以實驗室為主，後來轉型為動保處，並設立毛寶貝醫療中心。

曾送浪貓來動保處醫療的陳小姐說，動保處的一樓相對擁擠，因為通風不好，所以狗味很重，醫療室的空間不大也有點凌亂，也覺得貓狗病房很擠，只能協助結紮跟簡單醫療，若比較嚴重就只能找外面的獸醫診所。

動保處表示，由於業務量越來越大，既有空間不符使用，除辦公室空間嚴重不足，老舊陰暗，動線、通風非常不佳，尤其一樓是醫療中心，動保員與動物爭相使用走道，亟需重新規畫，將分隔行政人員辦公區及毛寶貝醫療中心2大區域。

動保處說明，整修後的毛寶貝醫療中心將有犬舍、貓舍、野生動物房、鴿舍房，其中犬貓病房有40個床位，設有X光室、超音波、生理監測儀器、高壓氧等設備，每一年處理重症動物醫療約有850件，並協助家犬貓狂犬病疫苗預防注射，以及流浪動物內外科醫療及照護。

目前有近80位動保員在動保處上班， 整修後將規畫2、3樓為行政人員辦公室，1樓為動物救援中心24小時人員值班台及毛寶貝醫療中心。另設獨立訪談室及新增監視錄音設備，可提供更好隱密性及更詳細記錄案件，三樓也設貓房及空中廊道，提供同仁辦公及寵物更好的工作生活環境。

新北市議員戴瑋珊認為，對於提升員工跟動物有舒適的空間，非常樂見其成，她也提醒，改建過程，不要忘記犬貓噪音，有些住戶對聲音會比較敏感，要做好防臭、隔音設備，跟周邊住戶共好共存。

動保處位於新北板橋，但建築物使用超過40年已很老舊，醫療設備不足，通風不佳，動保處推動改建工程，將動物跟動保員空間分開，一樓將設為毛寶貝醫療中心。圖／新北市動保處提供
動保處位於新北板橋，但建築物使用超過40年已很老舊，醫療設備不足，通風不佳，動保處推動改建工程，將動物跟動保員空間分開，一樓將設為毛寶貝醫療中心。圖／新北市動保處提供
動保處位於新北板橋，但建築物使用超過40年已很老舊，醫療設備不足，通風不佳，圖為動保處現況。圖／新北市動保處提供
動保處位於新北板橋，但建築物使用超過40年已很老舊，醫療設備不足，通風不佳，圖為動保處現況。圖／新北市動保處提供

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