新北響應世界魚類洄游日 侯友宜：碧潭堰魚道讓43種生物洄家

新北市水利局今於新店溪碧潭堰園區響應國際自發性行動世界魚類洄游日，與全球共同推動魚類洄游保育行動。新北市長侯友宜表示希望透過這個特別的日子讓更多人了解堰壩生物廊道改善重要性，喚醒民眾重視河川保育。侯友宜表示，新店溪河川環境營造成果近幾年來大躍進，碧潭堰魚道已可讓43種不同的魚、蝦、蟹有一條安全「洄」家的路，碧潭堰已成為人本與生態共榮的主題場域。

侯友宜指出，2015年起碧潭堰下游建置4處矮堰，將溪水留住並串連水域空間，接續碧潭堰生物廊道建置。清華大學教授曾晴賢生態調查數據顯示，碧潭堰魚道如今已能讓43種不同的魚、蝦、蟹安全洄游，成為一個人本與生態共榮河濱公園。

水利局長宋德仁表示，碧潭堰兼具生態、遊憩及防洪功能的多目標堰體，與新店溪無圍牆式的水漾博物館理念結合，再以水漾學堂的模式開課，打造一處深具環境教育意義的大自然教室。正值梅雨季節，小毛蟹返鄉潮即將開始，生態團隊根據過往經驗，於5月初在碧潭堰下游定點布設蟹籠，已獲得小毛蟹從下游開始上溯的訊息。